Появился путеводитель по Петербургу Анны Ахматовой в честь 130-летия со дня рождения поэтессы. Всего в нем собрано 10 мест, связанных с жизнью и творчеством — дом, где она жила с Николаем Гумилевым, дача в Комарово, музеи и другие важные точки на карте города.

В маршрут по местам Анны Ахматовой вошли три музея — «Серебряный век» на Автовской улице, 14 с его поэтическими средами и лекциями, музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме на Литейном проспекте, 53, в котором хранится крупнейшее собрание экспонатов из жизни поэтессы (более 50 тысяч экземпляров!), а также музей-квартира Льва Гумилева на Коломенской улице, 1, где можно увидеть подарки Ахматовой своему сыну.

Также путеводитель по Петербургу Ахматовой насчитывает и другие знаковые для поэтессы места — литературное кабаре «Бродячая собака», который в настоящее время стал арт-кафе под названием «Подвал Бродячей собаки», дача Ахматовой в Комарово и дом Пашкова, где жила актриса и близкая подруга поэтессы Ольга Судейкина, ставшая центральный персонажем «Поэмы без героя». Кроме того в гиде указаны памятник Ахматовой и дома, где она жила и творила.

Маршрут «Петербург Анны Ахматовой» доступен в мобильном приложении Maps.me в категории «События» на iOS и Android.

Напомним, ранее в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открылась фотовыставка «Настоящий XX век. Фотоверсия». В экспозиции представят более 200 подлинных изображений современников поэтессы, а также ее рукописи к «Поэме без Героя».