На Театральной площади в Петербурге воссоздали историческое освещение

СПб ГУП «Ленсвет» досрочно завершил работы по воссозданию исторического освещения Театральной площади. На площади и прилегающих к ней улицах и садах установили 48 чугунных опор, 89 светильников и прожекторов, работу которых осуществляет кабельная сеть длиной в 2,5 километра.

Дизайн чугунных опор на Театральной площади с вензелями и ажурными консолями максимально приближен к демонтированным в 1946 году. Кроме того, в прилегающих к площади садах установлены невысокие торшеры в стилистике газовых фонарей. Также обновлена художественная подсветка памятников композиторам Николаю Римскому-Корсакову и Михаилу Глинке.

Отмечается, что строительно-монтажные работы выполнялись в стесненных условиях для того, чтобы не прерывать движение автотранспорта — так, прокладка кабеля осуществлялась под проезжей частью. Также в рамках реконструкции осуществлен демонтаж 22 аварийно-опасных опор, которые находились в эксплуатации предприятия более 70 лет.

Напомним, о масштабной реконструкции освещения Театральной площади стало известно в октябре 2018 года. Комплексные работы по новому свету предусматривали изменение не только самой площади, но и прилегающих проездов и садово-парковых территорий. Плановый срок окончания работ приходится на 31 августа 2019 года, однако их удалось завершить раньше установленного срока.