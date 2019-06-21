«Алые паруса» 2019: какие дороги перекроют, откуда лучше смотреть и какой корабль в этот раз пройдет по Неве

В этом году традиционный главный праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в ночь с 23 на 24 июня. «Собака.ru» рассказывает, какие дороги перекроют, откуда лучше наблюдать за мероприятием, во сколько состоится салют и как голландский рыболовный траулер стал символом события.

С 00.00 23 июня до 06.00 24 июня по адресам:

С 22.30 23 июня до 05.00 24 июня по улицам:

С 17.30 23 июня до 05.00 24 июня по адресам:

С 00.00 19 июня до 08.00 25 июня одностороннее движение транспортных средств по в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади будет осуществляться по проезжей части Троицкого моста, предназначенной для встречного движения в направлении от Троицкой площади к Суворовской.

С 20.00 15 июня до 06.00 16 июня, с 22.50 16 июня до 06.00 17 июня, с 22.50 17 июня до 06.00 18 июня, с 22.50 18 июня до 06.00 19 июн я будет закрыта крайняя правая полоса движения по Троицкому мосту в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади

С 23.00 13 июня до 23.00 28 июня будет закрыта крайняя правая полоса движения по Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту.

№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 и троллейбусного маршрута № 37 с интервалами движения 30 минут.

В ночь с 23 на 24 июня с 0:00 до 6:00 будут работать маршруты:

Подробнее про расписание движения автобусов и троллейбусов можно прочитать здесь .

Концерт и салют

В 22:00 начнется концерт на Дворцовой площади с участием Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Зары и Владимира Преснякова (Выпускники встречаются там же, только в 20:00).

В 00:40 стартует мэппинг-шоу и свето-пиротехнический спектакль в акватории Невы. Организаторы обещают, что фейерверк продлится рекордные 22 минуты.

Вторая площадка расположена на Стрелке Васильевского острова, и основное действие на воде пройдет между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами.