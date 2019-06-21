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«Алые паруса» 2019: какие дороги перекроют, откуда лучше смотреть и какой корабль в этот раз пройдет по Неве

В этом году традиционный главный праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в ночь с 23 на 24 июня. «Собака.ru» рассказывает, какие дороги перекроют, откуда лучше наблюдать за мероприятием, во сколько состоится салют и как голландский рыболовный траулер стал символом события.

Ограничение движения

  • С 19 по 25 июня закрыты направления движения по Троицкому мосту, Дворцовой и Кронверкской набережным. Движение здесь только одностороннее, а Троицкий мост будет недоступен для проезда с 21.00 до 06.00  19.06. — 23.06. (ежедневно), с 13.45  23.06. до 18.00,  24.06., с 21.00  24.06. до 06.00  25.06.

  • С 23.00 13 июня до 23.00 28 июня будет закрыта крайняя правая полоса движения по Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту.

  • С 20.00 15 июня до 06.00 16 июня, с 22.50 16 июня до 06.00 17 июня, с 22.50 17 июня до 06.00 18 июня, с 22.50 18 июня до 06.00 19 июня будет закрыта крайняя правая полоса движения по Троицкому мосту в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади

  • С 00.00 19 июня до 08.00 25 июня одностороннее движение транспортных средств по в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади будет осуществляться по проезжей части Троицкого моста, предназначенной для встречного движения в направлении от Троицкой площади к Суворовской.

Будет введено одностороннее движение:

  • с 00.00 18 июня до 06.00 26 июня по Дворцовой наб. в направлении от Троицкого моста к Дворцовому мосту,
  • с 00.00 19 июня до 08.00 25 июня по Кронверкской наб. в направлении от Кронверкского моста к Иоанновскому мосту,
  • с 17.00 23 июня до 06.00 24 июня будет введено двустороннее движение по Миллионной ул. от наб. Зимней канавки до Дворцовой пл.

Движение транспорта прекращено:

  • с 00.00 18 июня до 22.00 26 июня по Большой Морской ул. от Невского пр. до Дворцовой пл.;
  • с 00.00 19 июня до 08.00 25 июня по Адмиралтейской наб.
  • с 21.00 20 июня до 06.00 21 июня, с 21.00 21 июня до 06.00 22 июня, с 20.00 22 июня до 06.00 23 июня, с 13.45 23 июня до 18.00 24 июня, с 21.00 24 июня до 08.00 25 июня по Троицкому мосту,

 С 17.30 23 июня до 05.00 24 июня по адресам:

  • Невский пр. от Садовой ул. до Дворцовой пл.;
  • Дворцовый мост;
  • Биржевая пл.;
  • Гороховая ул. от М. Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
  • наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до Невского пр.;
  • М. Морская ул. от Невского пр. до Вознесенского пр.;
  • Б. Морская ул. от Вознесенского пр. до Невского пр.;
  • Мошков пер.;
  • Аптекарский пер.;
  • наб. Зимней канавки;
  • Мраморный пер.;
  • Вознесенский пр. от М. Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Адмиралтейская наб. от Дворцового проезда до Сенатской пл.;
  • Миллионная ул. от Аптекарского пер. до Дворцовой пл.

С  22.30 23 июня до 05.00 24 июня по улицам:

  • Университетская наб. от Биржевой пл. до Кадетской линии;
  • наб. Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии;
  • Биржевой мост;
  • Суворовская пл.

Запретят остановки автотранспорта по следующим участкам:

  • с 00.00 13 июня до 23.00 28 июня по Биржевому проезду вдоль д. 2 по наб. Макарова, Биржевая пл. от Дворцового моста до Биржевого моста;
  • с 00.00 17 июня до 08.00 25 июня по Дворцовой наб. от наб. Зимней канавки до Дворцового моста;

С 00.00 23 июня до 06.00 24 июня по адресам:

  • наб. р. Мойки от Невского пр. до Мошкова пер.,
  • Миллионная ул. от Аптекарского пер. до Дворцовой пл.,
  • Певческий проезд (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.),
  • М. Морская ул. от Невского пр. до Гороховой ул.,
  • Б. Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.,
  • Адмиралтейский пр. от Сенатской пл. до Дворцового проезда,
  • Гороховая ул. от наб. р. Мойки до Адмиралтейского пр.,
  • Биржевой проезд вдоль д. 2 по Биржевой пл.

Изменения движения общественного транспорта

Автобусы

  • С 19 июня до 8:00 25 июня закрываются движения по Троицкому мосту в направлении от Суворовской пл. к Троицкой пл. 

Изменят движение маршруты:

  • №46, №49, №46, №49, №3, №7, № 10, №22, №24, № 27, № 47, №100№191.

Троллейбусы

  • С 17:30 23 июня до 05:00 24 июня закрывается движение по Невскому пр. (от Садовой ул. до Дворцовой пл.), Дворцовому моста, Биржевой пл., М. Морской ул., Гороховой ул.

Изменят движение маршруты:

  • № 1, № 5, № 7, № 10, № 11, № 17, № 22

Подробнее про расписание движения автобусов и троллейбусов можно прочитать здесь.

Маршрутки К-76, К-169, К-252, К-306 направлены по объездным трассам.

Ночное метро

  • В ночь с 23 на 24 июня все станций метро будут работать круглосуточно, но с 1:00 до 6:00 поезда будут ездить с увеличенными интервалами.

ГОРОДСКИЕ НОЧНЫЕ АВТОБУСЫ И ТРОЛЛЕЙБУС

В ночь с 23 на 24 июня с 0:00 до 6:00 будут работать маршруты: 

№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 и троллейбусного маршрута № 37 с интервалами движения 30 минут.

Концерт и салют

В 22:00 начнется концерт на Дворцовой площади с участием Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Зары и Владимира Преснякова (Выпускники встречаются там же, только в 20:00). 

В 00:40 стартует мэппинг-шоу и свето-пиротехнический спектакль в акватории Невы. Организаторы обещают, что фейерверк продлится рекордные 22 минуты.

Вторая площадка расположена на Стрелке Васильевского острова, и основное действие на воде пройдет между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами.

Новый бриг

По Неве впервые с алыми парусами пройдет бриг «Россия», который, как ни странно, построили не в России. Еще в мае «Фонтанка» писала, что в международных реестрах он все еще значился под старым именем — Mercedes. Судно создано в 1958 году, оно находилось в распоряжении то Голландии, то Великобритании, его использовали в качестве рыболовного траулера. А в 2005 году его полностью переоборудовали, и оно стало парусным. Длина судна 50 метров, ширина — 7,6 метра, осадка — 3,5 метра, его капитаном стал Олег Николаев. Корабль пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта 21 мая, а в ночь с 12 на 13 июня прошел по Неве на репетиции праздника.

Откуда лучше смотреть шоу

Наблюдать за событием стоит на следующих точках (разумеется, места придется занять заранее):

  • Дворцовая набережная — будет видно и проход парусника, и фейерверк
  • Стрелка Васильевского острова и Биржевой мост — для тех, кому важна основная часть шоу (будет видеотрансляция на большом экране).
  • • Троицкий мост — с этой стороны будет появляться бриг.
  • Петропавловская крепость — там будет много наплавных понтонов. 

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