«Алые паруса» 2019: какие дороги перекроют, откуда лучше смотреть и какой корабль в этот раз пройдет по Неве
В этом году традиционный главный праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в ночь с 23 на 24 июня. «Собака.ru» рассказывает, какие дороги перекроют, откуда лучше наблюдать за мероприятием, во сколько состоится салют и как голландский рыболовный траулер стал символом события.
Ограничение движения
- С 19 по 25 июня закрыты направления движения по Троицкому мосту, Дворцовой и Кронверкской набережным. Движение здесь только одностороннее, а Троицкий мост будет недоступен для проезда с 21.00 до 06.00 19.06. — 23.06. (ежедневно), с 13.45 23.06. до 18.00, 24.06., с 21.00 24.06. до 06.00 25.06.
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С 23.00 13 июня до 23.00 28 июня будет закрыта крайняя правая полоса движения по Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту.
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С 20.00 15 июня до 06.00 16 июня, с 22.50 16 июня до 06.00 17 июня, с 22.50 17 июня до 06.00 18 июня, с 22.50 18 июня до 06.00 19 июня будет закрыта крайняя правая полоса движения по Троицкому мосту в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади
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С 00.00 19 июня до 08.00 25 июня одностороннее движение транспортных средств по в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади будет осуществляться по проезжей части Троицкого моста, предназначенной для встречного движения в направлении от Троицкой площади к Суворовской.
Будет введено одностороннее движение:
- с 00.00 18 июня до 06.00 26 июня по Дворцовой наб. в направлении от Троицкого моста к Дворцовому мосту,
- с 00.00 19 июня до 08.00 25 июня по Кронверкской наб. в направлении от Кронверкского моста к Иоанновскому мосту,
- с 17.00 23 июня до 06.00 24 июня будет введено двустороннее движение по Миллионной ул. от наб. Зимней канавки до Дворцовой пл.
Движение транспорта прекращено:
- с 00.00 18 июня до 22.00 26 июня по Большой Морской ул. от Невского пр. до Дворцовой пл.;
- с 00.00 19 июня до 08.00 25 июня по Адмиралтейской наб.
- с 21.00 20 июня до 06.00 21 июня, с 21.00 21 июня до 06.00 22 июня, с 20.00 22 июня до 06.00 23 июня, с 13.45 23 июня до 18.00 24 июня, с 21.00 24 июня до 08.00 25 июня по Троицкому мосту,
С 17.30 23 июня до 05.00 24 июня по адресам:
- Невский пр. от Садовой ул. до Дворцовой пл.;
- Дворцовый мост;
- Биржевая пл.;
- Гороховая ул. от М. Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до Невского пр.;
- М. Морская ул. от Невского пр. до Вознесенского пр.;
- Б. Морская ул. от Вознесенского пр. до Невского пр.;
- Мошков пер.;
- Аптекарский пер.;
- наб. Зимней канавки;
- Мраморный пер.;
- Вознесенский пр. от М. Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- Адмиралтейская наб. от Дворцового проезда до Сенатской пл.;
- Миллионная ул. от Аптекарского пер. до Дворцовой пл.
С 22.30 23 июня до 05.00 24 июня по улицам:
- Университетская наб. от Биржевой пл. до Кадетской линии;
- наб. Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии;
- Биржевой мост;
- Суворовская пл.
Запретят остановки автотранспорта по следующим участкам:
- с 00.00 13 июня до 23.00 28 июня по Биржевому проезду вдоль д. 2 по наб. Макарова, Биржевая пл. от Дворцового моста до Биржевого моста;
- с 00.00 17 июня до 08.00 25 июня по Дворцовой наб. от наб. Зимней канавки до Дворцового моста;
С 00.00 23 июня до 06.00 24 июня по адресам:
- наб. р. Мойки от Невского пр. до Мошкова пер.,
- Миллионная ул. от Аптекарского пер. до Дворцовой пл.,
- Певческий проезд (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.),
- М. Морская ул. от Невского пр. до Гороховой ул.,
- Б. Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.,
- Адмиралтейский пр. от Сенатской пл. до Дворцового проезда,
- Гороховая ул. от наб. р. Мойки до Адмиралтейского пр.,
- Биржевой проезд вдоль д. 2 по Биржевой пл.
Изменения движения общественного транспорта
Автобусы
- С 19 июня до 8:00 25 июня закрываются движения по Троицкому мосту в направлении от Суворовской пл. к Троицкой пл.
Изменят движение маршруты:
- №46, №49, №46, №49, №3, №7, № 10, №22, №24, № 27, № 47, №100, №191.
Троллейбусы
- С 17:30 23 июня до 05:00 24 июня закрывается движение по Невскому пр. (от Садовой ул. до Дворцовой пл.), Дворцовому моста, Биржевой пл., М. Морской ул., Гороховой ул.
Изменят движение маршруты:
- № 1, № 5, № 7, № 10, № 11, № 17, № 22
Подробнее про расписание движения автобусов и троллейбусов можно прочитать здесь.
Маршрутки К-76, К-169, К-252, К-306 направлены по объездным трассам.
Ночное метро
- В ночь с 23 на 24 июня все станций метро будут работать круглосуточно, но с 1:00 до 6:00 поезда будут ездить с увеличенными интервалами.
ГОРОДСКИЕ НОЧНЫЕ АВТОБУСЫ И ТРОЛЛЕЙБУС
В ночь с 23 на 24 июня с 0:00 до 6:00 будут работать маршруты:
№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 и троллейбусного маршрута № 37 с интервалами движения 30 минут.
Концерт и салют
В 22:00 начнется концерт на Дворцовой площади с участием Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Зары и Владимира Преснякова (Выпускники встречаются там же, только в 20:00).
В 00:40 стартует мэппинг-шоу и свето-пиротехнический спектакль в акватории Невы. Организаторы обещают, что фейерверк продлится рекордные 22 минуты.
Вторая площадка расположена на Стрелке Васильевского острова, и основное действие на воде пройдет между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами.
Новый бриг
По Неве впервые с алыми парусами пройдет бриг «Россия», который, как ни странно, построили не в России. Еще в мае «Фонтанка» писала, что в международных реестрах он все еще значился под старым именем — Mercedes. Судно создано в 1958 году, оно находилось в распоряжении то Голландии, то Великобритании, его использовали в качестве рыболовного траулера. А в 2005 году его полностью переоборудовали, и оно стало парусным. Длина судна 50 метров, ширина — 7,6 метра, осадка — 3,5 метра, его капитаном стал Олег Николаев. Корабль пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта 21 мая, а в ночь с 12 на 13 июня прошел по Неве на репетиции праздника.
Откуда лучше смотреть шоу
Наблюдать за событием стоит на следующих точках (разумеется, места придется занять заранее):
- Дворцовая набережная — будет видно и проход парусника, и фейерверк
- Стрелка Васильевского острова и Биржевой мост — для тех, кому важна основная часть шоу (будет видеотрансляция на большом экране).
- • Троицкий мост — с этой стороны будет появляться бриг.
- Петропавловская крепость — там будет много наплавных понтонов.
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