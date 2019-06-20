В Петербурге стартует неделя реставрации — с экскурсиями по отремонтированным историческим зданиям

24 июня в Петербурге стартует неделя реставрации. Тематические мероприятия приурочены к празднованию Дня реставратора, который отмечается 1 июля. Профессионалы проведут для горожан экскурсии по недавно отремонтированным историческим зданиям города и постройкам, которые в обычное время закрыты для посетителей.

Петербуржцы смогут подняться на балюстраду Исаакиевского собора с 24 фигурами ангелов, побывать в нижнем храме Владимирского собора, оказаться в одном из немногих сохранившихся деревянных храмов дореволюционной постройки — церкви Апостола Петра в Лахте, а также прогуляться по закрытым для посетителей постройкам дворцово-паркового ансамбля Елагина острова.

Экскурсии по реставрационным объектам проведут мастера научно-исследовательского музея при Российской академии художеств — они также продемонстрируют петербуржцам главне этапы восстановления живописных полотен.

Записаться на экскурсии, которые будут проходить с 24 по 28 июня, можно по ссылке.

Напомним, вчера, 19 июня, в доходном доме Станового на Мытнинской улице, 5 отреставрировали исторические деревянные двери. Восстановлением первоначального облика входной группы фасада занимался Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» — средства на проведение работ были собраны благодаря пожертвованиям петербуржцев. В прошлом году восстановили здание Гауптвахты, где отбывал наказание Достоевский — оно признано объектом культурного наследия федерального значения. А еще ранее началась масштабная реставрация Ростральных колонн в составе стрелки Васильевского острова.