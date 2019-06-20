Вчера днем, 19 июня, грифоны Банковского моста торжественно вернулись на место после реставрации. До того, как скульптуры отправили на восстановление, петербуржцы и гости города традиционно прятали в них записки с желанием — в надежде на исполнение заветного. Реставраторы сохранили некоторые из них — и как минимум одна действительно сбылось!

Петербуржец Игорь Плотников узнал свой почерк на записке, спрятанной около 7-8 лет назад в скульптуре грифона на Банковском мосту. Его желание было следующее: «Я очень хочу, чтобы мы с Котей поженились и были счастливы!». Вспомнить о записке помог врио губернатора Петербурга Александр Беглов — он опубликовал кадры с желаниями на своей странице в социальной сети. «Не может быть, это мой почерк, бумага лен, вполне возможно. Годиков 7-8 назад. Сбылось!», — прокомментировал фотографию Плотников.

После реставрации грифоны больше не пригодны для исполнения желаний — на них нанесли специальное антивандальное покрытие и заделали все швы. Зато вернулись они в своих исторических цветах. Напомним, с 1950-х годов мифические существа, обрамляющие Банковский мост по краям, были «не родного» зеленого цвета. Теперь им вернули черный окрас и блестящие золотые крылья. В начале октября 2018 года Банковский мост полностью разобрали — тогда во время работ по реконструкции от переправы остались только пьедесталы на одной стороне. 25 апреля пролет Банковского моста вернули на место — но тогда еще без грифонов. 15 мая на переправу установили первых два грифона.