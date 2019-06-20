В Ботаническом саду Петра Великого стартует фестиваль пионов

В Ботаническом саду Петра Великого на улице Профессора Попова, 2 стартует выставка «Пионы Северной столицы». Экспозиция будет представлена в фестивальном формате — с прохождением квестов по парку-дендрарию и посещением оранжерей Тропического маршрута.

Посетителям продемонстрируют большое сортовое разнообразие — старинные усадебные пионы и передовые новинки селекции в оттенках от темно-красного до акварельно-розового. Выставка также является возможностью для юных цветоводов узнать о том, как правильно выращивать и ухаживать за пионами, от профессионалов.

В первые два дня работы, 22 и 23 июня, выставка входит в программу фестиваля пионов, а ее посещение осуществляется по единому фестивальному билету — приобрести его можно до 16:30. Петербуржцы посетят выставки пионов, экспозиции ботанического музея, оранжереи Тропического маршрута в режиме прогулки, а также пройдут ботанический квест по парку-дендрарию. 24, 25, 27 и 30 июня выставка работает с 11:00 до 17:00.

Напомним, в 2017 году на Марсовом поле разбили самый крупный цветник пионов. Петербургские садовники еще осенью разделили и обрезали кусты, а весной и летом несколько раз пропололи посадки, чтобы цветение было пышным. Фотографии петербуржцев, любующихся распустившимися бутонами полутора тысяч цветов — в нашей Instagram-подборке.