Петербургский художник в иллюстрациях показал собачникам, как правильно убирать за своими питомцами

Петербургский художник и фотограф Sulittsy в иллюстрациях показал собачникам, как правильно убирать за своими питомцами во время выгула. Он разработал пять видов постеров «с детскими загадками», которые разместил на стойках с пакетами для сбора экскрементов.

Постеры пяти видов появились в Центральном районе Петербурга 19 июня — по словам художника, ему потребовалось пройти 11 километров, чтобы найти все стойки и облагородить их. Иллюстрации изображают детские загадки в виде лабиринтов, решив которые хозяин собаки уберет за ней экскременты. «Если в стойке нет пакетов, все равно убери за питомцем», — гласит надпись на каждом из них.

По словам художника, ему удалось найти 12 стоек с пакетами — «оригинальные» постеры на которых не привлекали к себе внимание. «Найдено было 12 стоек, над постерами которых я совершил апдейт — их уже не видно из-за рекламных стикеров, тэгов и времени. Я разработал пять видов постеров с детскими загадками, в которых нужно «какашку» донести до мусорки. Тут история не только про собачьи фекалии, а про то, что выкинуть мусор так же легко, как и выполнить детское задание. Что радует, почти везде пакеты были», — рассказал «Собака.ru» художник.

Напомним, еще зимой администрация Петербурга заявила о намерении оборудовать площадки для выгула собак в каждом районе города. По словам чиновников, петербуржцы жалуются на отсутствие специальных мест для выгула животных. Особенно остро недостаток ощущается в центральных районах Петербурга с плотной исторический застройкой, в старом фонде.

Ранее также стало известно, что содержание петербургских приютов для бездомных животных будет финансироваться из бюджета города. В 2019 году на эти цели выделено 4 960 500 рублей — их распределят на конкурсной основе между некоммерческими организациями, оказывающими помощь беспризорным «братьям нашим меньшим». В марте депутаты петербургского парламента также утвердили законопроект, наделяющий чиновников Смольного дополнительными возможностями для помощи домашним питомцам.