Уикенд в Петербурге с 20 по 23 июня

23 июня 22:00 Дворцовая площадь

«Алые паруса»



Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» в этом году пройдет в ночь с 23 на 24 июня. Как и всегда, попасть на концерт на Дворцовой и на набережную возле Зимнего, где будет лучший вид на парусник и фейерверк, смогут только обладатели пригласительных — выпускники и их гости. Хедлайнерами концерта станут Полина Гагарина и Сергей Лазарев, проведут его – Иван Ургант и Даша Александрова. Закончится чествование – прибытием двухмачтового брига «Россия» под алыми парусами, которое будет сопровождаться пиротехническим шоу. Метро будет работать всю ночь на понедельник.