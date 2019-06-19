Уикенд в Петербурге с 20 по 23 июня
Историческое воссоединение коллекции Морозовых в Эрмитаже («Девочка на шаре»!), фильм «Дылда» в прокате и праздник выпускников «Алые паруса» – как провести выходные в городе.
с 20 июня
Фильм «Дылда»
Драма Кантемира Балагова о неженском лице войны, созависимых отношениях двух подруг и посттравматическом синдроме в послеблокадном Ленинграде, как и его дебютная «Теснота», попала в программу «Особый взгляд» Канн. Откуда уехала с двумя призами – за лучшую режиссуру и наградой от ФИПРЕССИ.
Драма Кантемира Балагова о неженском лице войны, созависимых отношениях двух подруг и посттравматическом синдроме в послеблокадном Ленинграде, как и его дебютная «Теснота», попала в программу «Особый взгляд» Канн. Откуда уехала с двумя призами – за лучшую режиссуру и наградой от ФИПРЕССИ.
с 20 июня
Фильм «За мечтой» / Teen Spirit
Дебютная мелодрама актера Макс Мингелла («Рассказ служанки») с Эль Фаннинг о том, как сложно становиться подростковой звездой и участвовать в вокальных конкурсах. Практически «Неоновый демон» только без блесток.
Дебютная мелодрама актера Макс Мингелла («Рассказ служанки») с Эль Фаннинг о том, как сложно становиться подростковой звездой и участвовать в вокальных конкурсах. Практически «Неоновый демон» только без блесток.
с 20 июня
Фильм «История игрушек 4» / Toy Story 4
Продолжение мульт-франшизы Disney и Pixar. Астронавт Базз, ковбой Вуди, пес Слинки, тиранозавр Рекс и все-все-все теперь дружат с новой хозяйкой – юной Бонни, которая только пошла в детский сад.
Продолжение мульт-франшизы Disney и Pixar. Астронавт Базз, ковбой Вуди, пес Слинки, тиранозавр Рекс и все-все-все теперь дружат с новой хозяйкой – юной Бонни, которая только пошла в детский сад.
c 20 июня
Фильм «Берлин, я люблю тебя» / Berlin, I Love You
Сборник короткометражек-оммажей Берлину, вдохновленный подобными альманахами про Париж и Нью-Йорк. В них собран вполне звездный каст: от Киры Найтли и Хелен Миррен до Микки Рурка и Дианны Агрон.
Сборник короткометражек-оммажей Берлину, вдохновленный подобными альманахами про Париж и Нью-Йорк. В них собран вполне звездный каст: от Киры Найтли и Хелен Миррен до Микки Рурка и Дианны Агрон.
c 20 июня
Фильм «Охотник на оленей» / The Deer Hunter
Культовый фильм Майкла Чимино с Робертом Де Ниро, Кристофером Уокеном и Мэрил Стрип выходит в повторный прокат. Во время показа фильма на Берлинском кинофестивале 1979 года делегация СССР демонстративно покинула кинозал. Впоследствии советская печать критиковала ленту из-за образа русских эмигрантов в ней.
Культовый фильм Майкла Чимино с Робертом Де Ниро, Кристофером Уокеном и Мэрил Стрип выходит в повторный прокат. Во время показа фильма на Берлинском кинофестивале 1979 года делегация СССР демонстративно покинула кинозал. Впоследствии советская печать критиковала ленту из-за образа русских эмигрантов в ней.
c 20 июня
Фильм «План побега 3» / Escape Plan: The Extractors
Взломщик тюрем Рэй Бреслин (бессменный Сильвестр Сталлоне) на этот раз вместе со своей командой будет разыскивать похищенную дочь друга — бизнесмена из Гонконга.
Взломщик тюрем Рэй Бреслин (бессменный Сильвестр Сталлоне) на этот раз вместе со своей командой будет разыскивать похищенную дочь друга — бизнесмена из Гонконга.
20 июня
19:00
киноцентр «Родина»
Дебаты Александра Цыпкина и Льва Лурье
В киноцентре «Родина» (Караванная, 12) в четверг культуролог и историк Лев Лурье и писатель Александр Цыпкин поспорят о Петербурге и Москве – стоит ли переезжать и так ли важно говорить «поребрик», а не «бордюр».
В киноцентре «Родина» (Караванная, 12) в четверг культуролог и историк Лев Лурье и писатель Александр Цыпкин поспорят о Петербурге и Москве – стоит ли переезжать и так ли важно говорить «поребрик», а не «бордюр».
20 июня
19:30
«Подписные издания»
Лекция Даниила Туровского
Спецкор «Медузы» Даниил Туровский представит в магазине «Подписные издания» (Литейный, 57) свою книгу «Вторжение. Краткая история русских хакеров». Историю он проследил от советских математических школ и до современных кибератак. Вход свободный.
Спецкор «Медузы» Даниил Туровский представит в магазине «Подписные издания» (Литейный, 57) свою книгу «Вторжение. Краткая история русских хакеров». Историю он проследил от советских математических школ и до современных кибератак. Вход свободный.
20 июня
20:00
крыша Roof Place
Концерт Варвары Визбор
В четверг, 20 июня, в рамках фестиваля концертов на крыше Roof Fest выступит Варвара Визбор. Внучка знаменитого барда Юрия Визбора исполнит самые любимые композиции с трех сольных альбомов (в том числе удивительные каверы на песни дедушки!), а так же представит новые.
В четверг, 20 июня, в рамках фестиваля концертов на крыше Roof Fest выступит Варвара Визбор. Внучка знаменитого барда Юрия Визбора исполнит самые любимые композиции с трех сольных альбомов (в том числе удивительные каверы на песни дедушки!), а так же представит новые.
21-6 июня-октября
Главный штаб Эрмитажа
Выставка «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры»
В пятницу, 21 июня, в Главном штабе открывается выставка — эпохальное воссоединение работ из собрания предпринимателей Ивана и Михаила Морозовых, которое было разделено в 1947 году между Эрмитажем и ГМИИ им.Пушкина. Самые долгожданные шедевры на выставке – три работы Пабло Пикассо — «Девочка на шаре», «Арлекин и его подружка (странствующие гимнасты)» и «Потрет Амбруаза Воллара».
В пятницу, 21 июня, в Главном штабе открывается выставка — эпохальное воссоединение работ из собрания предпринимателей Ивана и Михаила Морозовых, которое было разделено в 1947 году между Эрмитажем и ГМИИ им.Пушкина. Самые долгожданные шедевры на выставке – три работы Пабло Пикассо — «Девочка на шаре», «Арлекин и его подружка (странствующие гимнасты)» и «Потрет Амбруаза Воллара».
21-21 июня-июля
Новый музей Аслана Чехоева
Выставка «Горизонт-19» арт-группы «Север – 7»
Дерзкая арт-группа «Север-7» празднует свой вымышленный 7-летний юбилей — вместе с художниками-единомышленниками (например, Петром Швецовым) они заполнят два этажа Нового музея самостроем. Художники будут возводить каждый свое пространство. Кто-то — дом, кто-то — алтарь, кто-то — башню, кто-то — нору.
Дерзкая арт-группа «Север-7» празднует свой вымышленный 7-летний юбилей — вместе с художниками-единомышленниками (например, Петром Швецовым) они заполнят два этажа Нового музея самостроем. Художники будут возводить каждый свое пространство. Кто-то — дом, кто-то — алтарь, кто-то — башню, кто-то — нору.
21-22 июня
«Севкабель Порт»
Фестиваль Kultorial
В пятницу и субботу в «Севкабель Порту» пройдет бесплатный фестиваль гуманитариев Kultorial. В первый день с лекцией выступит журналист, культуролог и основатель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин, а также пройдет Фестиваль поэзии «Маяк». Среди участинков второго дня – режиссер Василий Бархатов, художник Александр Шишкин, поэтесса Линор Горалик и многие другие. В музыкальной программе – концерты групп «Обе две», «Комсомольск» и многих других. Подробнее здесь.
В пятницу и субботу в «Севкабель Порту» пройдет бесплатный фестиваль гуманитариев Kultorial. В первый день с лекцией выступит журналист, культуролог и основатель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин, а также пройдет Фестиваль поэзии «Маяк». Среди участинков второго дня – режиссер Василий Бархатов, художник Александр Шишкин, поэтесса Линор Горалик и многие другие. В музыкальной программе – концерты групп «Обе две», «Комсомольск» и многих других. Подробнее здесь.
21 июня
18:00
Таврический сад
Премьера фильма «Ленинградская сюита»
21 июня в Петербурге пройдет премьера первого эпизода народного фильма «Ленинградская сюита». Художественная картина (но с документальными интервью) рассказывает о жизни балетных артистов Мариинского театра во время блокады. Сеанс пройдет в Таврическом саду. Регистрация на мероприятие – по ссылке.
21 июня в Петербурге пройдет премьера первого эпизода народного фильма «Ленинградская сюита». Художественная картина (но с документальными интервью) рассказывает о жизни балетных артистов Мариинского театра во время блокады. Сеанс пройдет в Таврическом саду. Регистрация на мероприятие – по ссылке.
21 июня
19:00
Новая сцена Александринского театра
Лекция «Тайны и заговоры для полицейских, журналистов и социологов, или Как Люк Болтански читал детективы»
На Новой сцене Александринского театра профессор ЕУСПб Олег Хохордин и декан факультета социальных наук Виктор Вахштайн московской Шанинки расскажут о научном подходе к теории заговоров. Все это – на примере книги Люка Болтански, которую перевел Европейский университет. Французский ученый уверяет, что скрытую реальность можно изучать по детективам и шпионским романам — Конан Дойла, Сименона и ле Карре. Вход свободный, но по записи.
На Новой сцене Александринского театра профессор ЕУСПб Олег Хохордин и декан факультета социальных наук Виктор Вахштайн московской Шанинки расскажут о научном подходе к теории заговоров. Все это – на примере книги Люка Болтански, которую перевел Европейский университет. Французский ученый уверяет, что скрытую реальность можно изучать по детективам и шпионским романам — Конан Дойла, Сименона и ле Карре. Вход свободный, но по записи.
21 июня
20:00
Новая Голландия
Концерт Kymatic
Во дворе «Бутылки» в Новой Голландии в пятницу выступит один из главных экспериментальных ансамблей Москвы – Kymatic. Музыканты играют актуальную японскую музыку. Для концерта они составили программу из произведений трех композиторов — Мамору Фудзиеды (Mamoru Fujieda), Сомэя Сато (Somei Satoh) и Акико Усидзимы (Akiko Ushijima). Вход бесплатный, но по регистрации.
Во дворе «Бутылки» в Новой Голландии в пятницу выступит один из главных экспериментальных ансамблей Москвы – Kymatic. Музыканты играют актуальную японскую музыку. Для концерта они составили программу из произведений трех композиторов — Мамору Фудзиеды (Mamoru Fujieda), Сомэя Сато (Somei Satoh) и Акико Усидзимы (Akiko Ushijima). Вход бесплатный, но по регистрации.
21 июня
23:00
Blank
Вечеринка с Эваном Пирсоном и Manfredas
В пятницу в клубе Blank на Арсенальной набережной, 1, выступит британский диджей Эван Пирсон, известный своими ремиксами на Depeche Mode, Chemical Brothers и Metronomy, а также революционер литовской музыкальной сцены Manfredas. Вход свободный.
В пятницу в клубе Blank на Арсенальной набережной, 1, выступит британский диджей Эван Пирсон, известный своими ремиксами на Depeche Mode, Chemical Brothers и Metronomy, а также революционер литовской музыкальной сцены Manfredas. Вход свободный.
23 июня
12:00
Царское село
«Ассоциации» в Царском селе
В это воскресенье, 23 июня, в Екатерининском парке Царского села в одиннадцатый раз пройдет проект «Ассоциации» — ежегодное театрализованное дефиле, над которым работают лучшие режиссеры, модели и дизайнеры Петербурга. Подробнее о том, как Леонид Алексеев, Татьяна Парфенова и многие другие вдохновлялись Чеховым, читайте в нашем материале.
В это воскресенье, 23 июня, в Екатерининском парке Царского села в одиннадцатый раз пройдет проект «Ассоциации» — ежегодное театрализованное дефиле, над которым работают лучшие режиссеры, модели и дизайнеры Петербурга. Подробнее о том, как Леонид Алексеев, Татьяна Парфенова и многие другие вдохновлялись Чеховым, читайте в нашем материале.
22 июня
23:00
Royal Beach
Dj-сет от Adriatique
В Royal Beach на берегу Финского залива в рамках вечеринки Miloslavsky Wondermaker Party выступят гости из Цюриха – дуэт Adriatique. Релизы проекта выходят на лейблах Off Recordings и Diynamic, а их треки получили поддержку от таких звезд, как Solomun, Soulclap, Dop, Anja Schneider, Adam Port, Maya Jane Coles.
В Royal Beach на берегу Финского залива в рамках вечеринки Miloslavsky Wondermaker Party выступят гости из Цюриха – дуэт Adriatique. Релизы проекта выходят на лейблах Off Recordings и Diynamic, а их треки получили поддержку от таких звезд, как Solomun, Soulclap, Dop, Anja Schneider, Adam Port, Maya Jane Coles.
23 июня
22:00
Дворцовая площадь
«Алые паруса»
Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» в этом году пройдет в ночь с 23 на 24 июня. Как и всегда, попасть на концерт на Дворцовой и на набережную возле Зимнего, где будет лучший вид на парусник и фейерверк, смогут только обладатели пригласительных — выпускники и их гости. Хедлайнерами концерта станут Полина Гагарина и Сергей Лазарев, проведут его – Иван Ургант и Даша Александрова. Закончится чествование – прибытием двухмачтового брига «Россия» под алыми парусами, которое будет сопровождаться пиротехническим шоу. Метро будет работать всю ночь на понедельник.
Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» в этом году пройдет в ночь с 23 на 24 июня. Как и всегда, попасть на концерт на Дворцовой и на набережную возле Зимнего, где будет лучший вид на парусник и фейерверк, смогут только обладатели пригласительных — выпускники и их гости. Хедлайнерами концерта станут Полина Гагарина и Сергей Лазарев, проведут его – Иван Ургант и Даша Александрова. Закончится чествование – прибытием двухмачтового брига «Россия» под алыми парусами, которое будет сопровождаться пиротехническим шоу. Метро будет работать всю ночь на понедельник.
до 21 июня
Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
Выставка «Жизнь как метафора»
Музей петербургского искусства принимает москвичей: Татьяну Назаренко (ученицу Гелия Коржева, которого Третьяковка в этом году опять привезла в Венецию), а также Алексея и Игоря Новиковых, которые ловко перерабатывают фольклорные мотивы.
Музей петербургского искусства принимает москвичей: Татьяну Назаренко (ученицу Гелия Коржева, которого Третьяковка в этом году опять привезла в Венецию), а также Алексея и Игоря Новиковых, которые ловко перерабатывают фольклорные мотивы.
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