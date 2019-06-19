В День памяти и скорби в Петербурге пройдет поэтический марафон «1418 строчек»
22 июня, в День памяти и скорби, в Московском парке Победы в Петербурге пройдет поэтический марафон «1418 строчек». Мероприятие посветят памяти погибших в годы Великой Отечественной войны — акция призвана объединить исполнителей и авторов стихов о войне, а также всех неравнодушных.
В программе мероприятия прочитают произведения классиков военной лирики, а также будут приглашать к микрофону всех желающих продекламировать свои собственные или любимые строки о войне. Кроме непосредственного участия организаторы приглашают поделиться стихотворениями для того, чтобы их озвучили во время марафона — для этого произведения необходимо прислать в группу мероприятия.
«На территории Московского парка Победы пройдет поэтический марафон «1418 строк» — по количеству дней Великой Отечественной войны. В этом году мы проводим акцию в первый раз. Есть часть ребят, которые будут декларировать по программе, но будет открытый микрофон, и любой желающий сможет поучаствовать», — рассказал первый заместитель главы комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.
По данным администрации, в настоящий момент в Петербурге проживают более 100 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них около 800 являются инвалидами войны, порядка 7,4 тысяч — участниками военных действие, 77 тысяч награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда». Поэтический марафон назван по количеству дней войны — 1418. Он пройдет 22 июня в Московском парке Победы, начало в 12:00.
Напомним, ранее депутаты ЗакСа Петербурга просили перенести главный праздник выпускников «Алые паруса» — мероприятие планировалось провести в ночь на 22 июня, когда в России проходит День памяти и скорби. «В России 22 июня — День памяти и скорби. Более трагической даты в нашей истории нет. Это день начала войны, которая принесла советскому народу огромные бедствия и унесла миллионы жизней. Встречать День памяти и скорби праздничным салютом — это, мягко говоря, неправильно», — прокомментировали тогда депутаты. В связи с этим «Алые паруса» в этом году проведут на два дня позже — в ночь с 23 на 24 июня.
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