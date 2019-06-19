Второе уличное пианино на Петроградской пропало из Подковыровского сада

Вчера вечером, 18 июня, второе уличное пианино, которое стояло на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Полозова, в Подковыровском саду, пропало. Кураторы социального проекта предполагают, что инструмент «украден по непонятным причинам сотрудниками садово-паркового хозяйства».

«Инструмент украден по непонятным причинам сотрудниками садово-паркового хозяйства. На звонки в организации не отвечают. Будем держать вас в курсе событий», — поделились кураторы пианино на странице проекта.

Ранее благодаря пожертвованиям, поступившим от неравнодушных петербуржец, у пианино появилась новая табличка с правилами пользования, графиком работы и дополнительной информацией о том, как можно помочь социальному проекту «Пианино на Большом».

Это уже не первый инцидент, связанный с уличным пианино. Напомним, второе уличное пианино в Подковыровском саду появилось 28 мая — ровно через две недели клавиатуру инструмента замазали цементом. «Спасибо добрым людям, которые помогли очистить пианино от грязи. Осталось некоторое количество смеси, но ее мы вычистим самостоятельно. Конечно, играет оно теперь не очень хорошо, но спасти можно», — поделился тогда координатор социального объекта Матвей Рождественский. Несколько часов спустя строительная смесь была практически полностью очищена. На следующий день возле пианино установили камеры видеонаблюдения и обозначили график работы инструмента.