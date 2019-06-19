Петербуржец Руслан Иванькин полтора года фотографировал посетителей различных кофеен города. Снимки объединились в проект People and Coffee — на них запечатлены сонные и бодрые, занятые разговором и увлекшиеся чтением, бариста за работой и наслаждающиеся чашкой кофе горожане.

Руслан фотографировал посетителей спешелти кофеен по всему Петербургу на черно-белую пленку — коллекция состоит в основном из портретных снимков людей из разных сфер деятельности. По его словам, первое место в проекте занимают люди, что говорит о значимости человека в кофейной индустрии вне зависимости от того, бариста он или гость.

«Так же, как и фотографией, я горю кофейной индустрией. Именно поэтому полтора года назад начал подготавливать фото проект People and Coffee. Я постарался передать характер момента, атмосферу места. Человек на фото думает о чем-то своем, некоторые ведут беседу. Некоторым я задавал вопрос: «Какой у них любимый кофе?», при этом выражение лица менялось», — рассказал «Собака.ru» фотограф.

Теперь снимки станут не только частью проекта, но и экспонатами — их можно будет увидеть в пространстве кофейни Coffee 3 на Проспекте Медиков, 5с, управляющим которой является Иванькин. Открытие состоится 28 июня в 19:00 — обещают угощать бесплатным фильтр-кофе и колд-брю и диджей сеты.