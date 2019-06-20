iD Club проведет мастер-класс по флористике

Образовательный клуб iD Club от Euroinvest Development устраивает мастер-класс от флориста-декоратора Ольги Гамоля. Участники получат базовые знания о современной флористике и сборке цветочных композиций: на встрече им расскажут, как выбирать растения для разных букетов. Результат работы можно будет забрать домой.

Ольга Гамоля — флорист-декоратор международного уровня с художественным образованием, основатель студии флористики и декора Arte Pura Wedding. В ее портфолио – оформление более двухсот свадебных торжеств и работа для Николь Кидман в рамках выставки часов Omega Her Time.

Участие бесплатное

Если будущий слушатель – член iD Club, клиент или партнер компании Euroinvest Development, то запись проходит вне очереди по личному приглашению от компании. Во всех остальных случаях необходимо до 23 июня, 17.00 зарегистрироваться по промокоду #IDSOBAKA в разделе iD Club на сайте и обязательно вступить в группу проекта в VK.

Количество мест ограничено, поэтому 23 мая в 19.00 в группе проекта VK будет проведен розыгрыш билетов: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора.

Проект iD Club от Euroinvest Development посвящен искусству, жизни в мегаполисе и вызовам нового времени. Компания создает «умные» жилые районы – iD-кварталы, такие как ЖК iD Murino, где на территории общественных пространств для соседей будут проходить культурно-образовательные события.

eid.spb.ru