В петербургском метрополитене появится эксклюзивный вагон «2020» (с интерьером в стиле ар-деко!)

Презентация макета нового вагона для пройдет 20 июня — новинка создана специально для петербургского метрополитена и оснащена обновленной аэродинамикой кузова. Пространство внутри также переосмыслили. Согласно проекту, интерьер вагона будет выполнен в стиле ар-деко — стоит ожидать строгую закономерность, геометрические линии, оформление в полутонах или пестрые орнаменты, характерные для данного направления.

Церемония станет не только «показательной» — после смотра макета состоится подписание соглашения о сотрудничестве ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», которое входит в состав «Трансмашхолдинг», и ГУП «Петербургский метрополитен». Однако на данный момент дата появления нового вагона в петербургской подземке не называется.

«Мы создали макет вагона метро, в котором история соединяется с будущим: новая аэродинамика кузова, переосмысление внутреннего пространства, оригинальная система световых решений для создания настроения с особыми элементами интерьера в стиле ар-деко. Новый поезд в будущем имеет все шансы стать еще одной достопримечательностью культурной столицы России», — рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, петербургская подземка вновь открыла продажу проездных билетов для проезда только на метро. По нему можно совершить до 70 поездок в месяц, а сама его стоимость снижена на 43%. Ранее также стало известно о том, что ГУП «Пассажиравтотранс» водит новую опцию, благодаря которой зачисление ресурса на «Подорожник» станет возможным и в наземном транспорте города. А в январе появился еще один способ — пополнение проездного через Telegram-бот.