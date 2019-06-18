Петербургские биологи из Фонда друзей балтийской нерпы «познакомили» двух своих подопечных друг с другом — нерпу-малышку по кличке Нерва и серого тюленя Окунева. Эксперимент по созданию дружеских отношений провели для того, чтобы они быстрее отвыкали от человека и вдвоем им было веселее. Посмотрите, как происходило знакомство (теперь ни вместе резвятся в бассейне!)

Как и ожидали биологи, первой знакомиться пошла нерпа — представители вида не обделены наглостью. Зоозащитники отмечают, что в условиях природы такое могло произойти крайне редко — интересующийся соседством серый тюлень вполне может «получить передней ластой по длинной морде» от нерпы. В условиях эксперимента подопечным потребовалось не более двух минут для того, чтобы наладить контакт. К концу ролика, который опубликовали представители Фонда друзей балтийской нерпы, животные уже плещутся в одном бассейне.

«Балтийские нерпы — чрезвычайно самоуверенные животные, можно даже сказать, что они наглые. Поэтому опасались мы в основном того, что кольчатая нахалка напугает нашу славную серую тюленьку. Но все прошло хорошо, и теперь они друзья. В природе, возлегающая с царственным видом на залежке серых тюленей балтийская кольчатая нерпа, не такое уж редкое явление. Если же серый тюлень подплывет поинтересоваться «понаехавшей» нерпой, то тут же получит передней ластой по длинной морде и поплывет себе восвояси, горько сожалея о своем излишнем любопытстве», — добавили зоозащитники.

Напомним, в конце марта погодные условия неблагополучно сказывались на жизни нерп — тогда двоих тюленят вынесло на берег ветром и подвижками льда. Один — еще белек, второй почти перелинял «и даже успел наесться какой-то неизвестной гадости». В мае волонтеры спасли щенка тюленя, который около двух недель живет вблизи базы отдыха «Окуневая» на берегу Финского залива. Несмотря на то, что животное хорошо социализировано, а неравнодушные систематически подкармливали тюленя и охраняли, найденыш сильно потерял в весе. Ранее выпущенный на волю подопечный Фонда друзей балтийской нерпы по кличке Мартик вернулся — он «решил узнать, как без него идут дела», однако забрел в опасную зону. А еще в Ленобласти может появиться новая туристическая тропа — ее маршрут составят для дистанционного наблюдения за балтийскими нерпами. Однако зоозащитники выступают против такой инициативы — по их мнению, это опасно для животных.