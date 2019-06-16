На крыше «Бертгольд Центра» открылся летний бар

На крыше «Бертгольд Центра» открылся Sunset Bitch Bar - это летнее заведение, которое работает исключительно с мая по сентябрь. В баре можно выпить безалкогольные напитки, сидр, белое вино и пиво. Заведение отличается доступными ценами, например, бокал вина можно приобрести за 150 рублей, сидр — 200 рублей, а кофе или чай — 50 рублей. В качестве закуски в меню есть соленая соломка, позиций еды нет.

Создательница бара Майя Пайкина ранее занималась такими проектами, как бар «Треска» и буфет «Малыш». На крыше также проходят дневные вечеринки, концерты живой музыки и диджей-сеты. Бар работает каждый день с 15:00 до 00:00, но только при хороших погодных условиях.