В Петербург снова вернется жара

В понедельник, 17 июня, в Петербурге ожидается облачный день без осадков. Воздух прогреется до +24 градусов, но к ночи столбик температура опустится до +13 - об этом сообщает Северо-Западного гидрометцентр.Также в Ленинградской области в этот день ночью и утром возможны туманы - об этом предупреждает ГУ МЧС.

В четверг и пятницу столбик термометра поднимется до 26-27 градусов, а в Центральном регионе в дневные часы воздух разогреется до 26-31 градуса, что на 6-7 градусов выше многолетней нормы. Из-за интенсивного прогрева и роста влажности воздуха до конца недели возможны грозы и осадки, но их продолжительно будет кратковременной.