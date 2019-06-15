В день ВМФ в Петербурге можно будет бесплатно проехать по ЗСД
В День Военно-морского флота, 28 июня, петербуржцы смогут бесплатно проехать по ЗСД - об этом сообщает Смольный.
Западный скоростной диаметр будет открыт для всех из-за мостов, которые будут разведены с 10:00 до 14:00. На данный момент администрация Петербурга не уточняет, какие именно мосты разведут в этот день.
Напомним, что ранее, в 2017 и 2018 годах, для машин также открывали ЗСД, а из-за военно-морского парада разводили Троицкий, Дворцовый, Благовещенский и другие мосты.
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