В день ВМФ в Петербурге можно будет бесплатно проехать по ЗСД

В День Военно-морского флота, 28 июня, петербуржцы смогут бесплатно проехать по ЗСД - об этом сообщает Смольный.

Западный скоростной диаметр будет открыт для всех из-за мостов, которые будут разведены с 10:00 до 14:00. На данный момент администрация Петербурга не уточняет, какие именно мосты разведут в этот день.

Напомним, что ранее, в 2017 и 2018 годах, для машин также открывали ЗСД, а из-за военно-морского парада разводили Троицкий, Дворцовый, Благовещенский и другие мосты.