В Петербурге внесут изменения в график разводки мостов

В Петербурге изменят график разводки мостов и перекроют улицы из-за праздника «Алые паруса», который пройдет в ночь на 24 июня.

Кроме того, в ночь на 17 июня разводка Дворцового и Благовещенского моста будет продлена на 15 минут - об этом сообщается на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Дворцовый мост будет разведен с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 05:10, а Благовещенский — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:15.

В городе также ограничат движение: крайняя правая полоса движения по Троицкому мосту от Троицкой площади до Суворовской площади будет перекрыта с 20:00 15 июня по 06:00 16 июня, с 22:50 16 июня до 06:00 17 июня, с 22:50 17 июня до 06:00 18 июня, с 22:50 18 июня до 06:00 19 июня.

Также будет введено одностороннее движение на Дворцовой набережной от Троицкого к Дворцовому мосту. Ограничение будет действовать с 00:00 18 июня до 06:00 26 июня. С 00:00 19 июня до 08:00 25 июня движение сделают односторонним на Кронверкской набережной от Кронверкского к Иоановскому мосту. Движение по Дворцовому и Благовещенскому мосту будет невозможно 17 июня с 04:55 до 05:10.

На сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры можно посмотреть наглядные схемы ограничений.