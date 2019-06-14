Мы нашли новое тотемное животное! В Польше трясогузка устала летать и решила воспользоваться услугами воздушного такси. В качестве перевозчика выступил орел — на его крыльях маленькая птичка пересекла местность и (надеемся!) добралась до пункта назначения без происшествий. В душе мы все немного на нее похожи!

Случай необычного использования орла в качестве воздушного такси был зафиксирован в Польше. Судя по снимку, всем довольно комфортно — маленькая птичка уверенно стоит на своих двоих, пока орел совершает перелет. «Иногда в Польше белая трясогузка, когда слишком устала летать, использует малого пятнистого орла в качестве такси», — подписали фотографию орнитологи.

По словам свидетелей, птичка действительно устала летать и «использовала малого пятнистого орла как такси», однако другие наблюдатели не исключают возможности оптической иллюзии (отказываемся в это верить!)

Белая трясогузка является небольшой птицей из семейства трясогузковых. Ее длина составляет от 16 до 19 сантиметров с характерным хвостом. Гнездится преимущественно в Европе, Азии и Северной Африке, нередко ведет оседлый образ жизни, в а прохладный сезон и вовсе мигрирует в Африку. По своему темпераменту довольно миролюбива, однако вполне способна «с шумом и гамом» прогнать со своей территории ястреба.

Пока в Европе птицы делают свою жизнь комфортнее за счет других, петербуржцы самостоятельно спасают пернатых. Так, раненую сову спасли от принудительных фотосессий в парке 300-летия Петербурга. Ранее горожане спасли замерзшую болотную сову — прежде чем попасть в руки «Кошкиспаса», птица три дня просидела на полуприцепах в поселке Ленсоветовский. Осенью 2018 года сотрудник петербургского МЧС нашел и выходил раненую сову. Птица питалась мышами и куриными желудками, а поили ее из шприца, хотя периодически шипела и кусала петербуржца. Процесс выхаживания мужчина заснял на видео. Также на Дворцовой площади спасли редкую сову, которую использовали для фотографий с туристами. А еще совсем недавно в центре города спасли представительницу вида уральская неясыть, которая находилась в состоянии шока и лежала на земле без движения.