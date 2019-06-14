В микрорайоне Полюстрово Калининского района Петербурга началась ликвидация мусорной свалки. Отходы накапливались там с начала 1990-х годов — всего рабочим предстоит вывести 355 тысяч кубометров непереработанных материалов.

Жители неоднократно направляли жалобы в Администрацию города для того, чтобы решить проблему — они указывали на плохое благоустройство территории и отсутствие социальной инфраструктуры. В марте подобное заявление было направлено в адрес врио губернатора Петербурга Александра Беглова — в свою очередь он отметил, что на ликвидацию мусорной свалки уйдет почти 100 миллионов рублей.

Сейчас ликвидация свалки уже началась — точная дата окончания работ пока неизвестна. «В настоящее время идет рекультивация территории квартала. Рабочим предстоит вывести 355 тысяч кубометров строительного мусора. Параллельно ведется проектирование инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры микрорайона», — сообщает пресс-служба администрации района.

В январе 2019 года вопрос переработки отходов и перспективы развития инфраструктуры уже поднимался. Представители общественности, научных и производственных учреждений Петербурга обсудили технологии переработки коммунальных отходов, использования машин и механизмов для транспортирования, а также экономические проблемы, связанные с этим. Так, возможным решением экологических проблем региона назвали биокомпостирование — технология может снизить объем отходов на 40%.

Основная задача реформы в области обращения с отходами —это улучшение качества жизни граждан. Для Санкт-Петербурга на 2025 год установлен показатель в 69,2% переработки ТКО (Твердых коммунальных отходов, — прим. ред). Мы сегодня четко понимаем порядок действий, который необходимо совершить для реализации реформы в нашем городе», — отметил тогда заместитель председателя Комитета по благоустройству Кирилл Пащенко.

Напомним, Роспотребнадзор заявил о необходимости многократного использования отдельных видов тары и упаковки, а также прекращении захоронения и уничтожения продуктов питания, еще пригодных к употребления в пищу. Кроме того, ведомство совместно с Минприроды России выступило в поддержку инициативы введения запрета на продажу и производство одноразовых изделий из пластика, выдвинутого ранее депутатами Госдумы. Ранее соответствующие санкции на неэкологичную тару уже ввел Евросоюз — они вступят в силу в 2021 году. Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. А в торговых сетях России начнут принимать пластиковые бутылки (в обмен на скидки!)