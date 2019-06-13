Петербуржцев предупредили о «желтом» уровне опасности — город ожидает грозы и ливни
В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности. Синоптики предупреждают горожан об ухудшении погоду — город ожидает грозы и ливни, а в лесах Ленинградской области сохраняется высокая пожароопасность.
По данным Гидрометцентра России, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается ухудшение погодных условий. «Желтый» уровень опасности объявлен в связи с возможностью грозы и ливней — предупреждение будет сохраняться в течение 31 и 24 часов соответственно. Кроме того, в городе возможны сильные порывы ветра.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июня днем облачная с прояснениями погода, местами — кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до 22 градусов выше нуля, а порывы ветра могут достигать 5-10 метров в секунду.
Напомним, ранее синоптики провели подсчеты и выяснили, сколько солнечных дней радовали петербуржцев этой весной. Она оказалась более щедрая, чем начало лета, а март и вовсе побил абсолютный температурный рекорд — в Международный женский день воздух прогрелся до +7 градусов!
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