Роспотребнадзор составил список водоемов Ленинградской области, безопасных для купания. По всем показателям пригодны для такого вида летнего отдыха только восемь мест. Окунуться в излюбленный петербуржцами Финский залив можно и вовсе лишь в районе Кингисеппа.

Лабораторные исследования проводились по нескольким показателям — микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим, а также на соответствие нормам проверялись пляжи и другие исторически сложившиеся места купания и массового отдыха. Пригодны для летнего времяпрепровождения только восемь из них:

Озеро Павловское, Бокситогорский район.

Озеро Донцо и река Луга, Волосовский район.

Озеро Колтушское, Коркинское и Курголовское, Всеволожский район.

Финский залив возле деревни Выбье, Кингисеппский район.

Озеро Светлое, Киришский район.

Озеро Толони, Лужский район.

Озеро Раздолинское, Приозерский район.

Озеро Царицыно, Тихвинский район.

По одному или нескольким показателям проверку не прошли Выборгский залив, река Нева, озеро Медное, река Тосна, Луга, Свирь и Волхов, озеро Долгое, карьер в поселке Шапки и другие места.

Напомним, ранее аналитики подсчитали, сколько стоит аренда дачного участка вместе с домом на лето под Петербургом. Самыми популярными районами для отдыха стали Курортный, Приозерский и Всеволожский. Самые востребованные объекты — площадью до 100 квадратных метров, которые располагаются вблизи водоемов.