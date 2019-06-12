14 июня в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открывается фотовыставка «Настоящий XX век. Фотоверсия». В экспозиции представят более 200 подлинных изображений современников поэтессы, а также ее рукописи к «Поэме без Героя».

На подлинных архивных фотографиях из собрания Музея Анны Ахматовой запечатлены люди из ближайшего окружения поэтессы — художники, поэты, музыканты и актеры. Представлены и фотокарточки тех, с кем ее жизнь пересеклась лишь косвенно — Борис Пастернак, Федор Шаляпин, Борис Пронин, Фаина Раневская, Алексей Баталов, Анна Каминская, Иосиф Бродский, Эра Коробова, Булат Окуджава и другие.

Кроме фотографий, в экспозиции покажут несколько листков рукописей ахматовской «Поэмы без Героя». Часть художественного замысла — движущиеся зеркала, в которых, как в «Поэме», отражаются и множатся лица на фотографиях.

По словам организаторов выставки, «Настоящий ХХ век. Фотоверсия» станет своеобразной летописью эпохи в лицах. «Сегодня в потоке цифровых изображений уникальные аналоговые фотографии становятся не только свидетельствами эпохи, но и точками опоры в информационном хаосе. Не являясь по своей сути документом, фотографический снимок обладает документальными свойствами, и это позволяет к каждому изображению задать множество вопросов», — рассказывают в музее.

Выставка «Настоящий ХХ век. Фотоверсия» откроется 14 июня и продлится до 16 августа.