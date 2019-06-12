Зоозащитники выступили против создания туристической тропы для наблюдения за нерпой

В Ленобласти может появиться новая туристическая тропа — ее маршрут составят для дистанционного наблюдения за балтийскими нерпами. Пешим туристам хотят выдавать специальные антивандальные бинокли и предлагают следить с помощью них за животными на расстоянии одного километра. Однако зоозащитни выступают против такой инициативы — по их мнению, это опасно для животных.

Маршрут новой туристической тропы хотят проложить вдоль мест засидки нерп — поручение о его создании уже направлено в Комитет по природопользованию. Пешим туристам хотят выдавать «специальные антивандальные бинокли», с помощью которого бесплатного можно наблюдать за лежбищем нерп на расстоянии до километра.

«Мы одни из первых в России открыли восемь туристических троп, причем тропы достаточно интересные, познавательные, есть места засидки, когда можно прийти, посидеть, понаблюдать за птицами. Сейчас мы хотим попробовать, чтобы можно было понаблюдать в бинокль за нашими нерпами балтийскими», — сообщил ТАСС губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По мнению представителей Фонда друзей балтийской нерпы, туристическая тропа может быть полезна для наблюдения за серыми тюленями — для нерп же инициатива может быть опасна. «Не очень хорошие новости для балтийской нерпы Финского залива. Мест, где нерпы могут отдохнуть, и так осталось не очень много, а вблизи берега — только одно. Вдобавок к антивандальному биноклю, с нашей точки зрения, нужно учредить и пост охраны, который будет отгонять желающих познакомиться с нерпами поближе», — рассказывают зоозащитники.

В Фонде также уточнили, что наблюдение за нерпами может проводиться только на достаточно безопасном для них расстоянии — для этого нужны достаточно большие дистанции. Поэтому зоозащитники предполагают, что все-таки «народ пойдет к нерпе». «Мы и так видим, как ходят люди, нерп ищут посмотреть. Да и не только ходят, но и с воды их ищут», — добавляют они.

Напомним, в начале июня у Яхтенного моста обнаружили тело погибшего тюленя. Это уже не первый случай гибели животных в водах Финского залива. Фонд друзей балтийской нерпы 2 июня опубликовал пост, в котором рассказал, что нашел уже более 20 тел тюленей — судя по фото, зоозащитники предполагают, что «уже не получится списать все на чаек» и не исключают, что вред был нанесен человеком. А в конце мая выпущенный на волю подопечный Фонда друзей балтийской нерпы по кличке Мартик вернулся — он «решил узнать, как без него идут дела», однако забрел в опасную зону.