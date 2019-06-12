Петербургские реставраторы снимут леса с Ростральных колонн на время «Алых парусов»

Петербургские реставраторы на время приостановят работы по восстановлению скульптур Ростральных колонн в составе ансамбля стрелки Васильевского острова. Такое решение было принято в связи с проведением главного праздника выпускников — «Алые паруса».

Реставрация находится на ранней стадии — сейчас проведены работы по расчистке скульптур от загрязнений и расшивке трещин. «В связи с подготовкой к проведению праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса», который состоится 23 июня, а также к организации прямой телевизионной трансляции этого мероприятия временно приостановлены работы по реставрации скульптур южной Ростральной колонны расположенной ближе к Дворцовому мосту», — сообщили в пресс-службе КГИОПа.

Напомним, реставрация четырех аллегорических скульптур Ростральных колонн в составе ансамбля стрелки Васильевского острова началась в мае 2019 года. Южная и северная колонны являются памятниками федерального значения, а скульптуры у подножий символизируют четыре великие реки России — Нева, Волхов, Волга и Днепр.

Главный праздник петербургских выпускников «Алые паруса» в этом году проведут на два дня позже — в ночь с 23 на 24 июня. Ранее сообщалось, что бриг пройдет в акватории Невы 21 июня, однако депутаты Законодательного собрания Петербурга подняли вопрос о перенесении мероприятия — в этот день в России проходит годовщина начала Великой Отечественной войны.

Во время одного из самых романтичных и зрелищных праздников шведский бриг Tre Kronor af Stockholm с алыми парусами войдет в акваторию Невы, отгремит праздничный салют, на Дворцовой прозвучат поздравления и дадут концерт, программу которого составят исходя из пожеланий выпускников. О том, как это было в 2018 году, можно посмотреть в нашем специальном фоторепортаже.