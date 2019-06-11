Летний сад отпразднует свое 315-летие фестивалем — классическая музыка, театральные постановки и джаз

С 14 по 16 июня Летний сад в Петербурге празднует свое 315-летие. В программе мероприятия по случаю «дня рождения» классика в живом исполнении от участников проекта «Классическая музыка в Русском музее» и композиции из советских фильмов, театральные постановки танцы начала 20 века, бессмертный джаз и все это — в обрамлении ландшафтных композиций (более 10 тысяч живых цветов!)

В рамках фестиваля «Летний сад — 315» перед петербуржцами воссоздадут атмосферу разных эпох существования одного из известнейших садов России — в нем пройдут театрализованные зарисовки, покажут отрывки из спектаклей, исторические реконструкции танцев и променадов. Все события пройдут под аккомпанемент живой музыки — в исполнении оркестров и коллективов, в сопровождении поэзии русских классиков и современников.

Так, 14 июня участники проекта «Классическая музыка в Русском музее» исполнят шедевры русской и западноевропейской музыки 19-20 веков, театр исторического танца «Малый Трианон» покажет постановку «Сны о Барокко», а студенты Российского Государственного института сценических искусств совместно с центральной Академией Драмы презентуют проект «Пушкину посвящсается».

15 июня пройдут литературные чтения «О любви, о городе, о саде» — результат совместного проекта Русского музея и Библиотеки имени Маяковского. Участники ВИА «Рабочий и колхозница» исполнят хиты советской джазовой эстрады, а также выступит ансамбль Sweet Hot jazz Band. 16 июня состоится «Шляпный променад» от Анны Михайловой, дуэт «Ма.Гр.Иг.Ал» исполнит романсы на стихи Пушкина, а в заключение прозвучит концерт от музыкантов петербургской джазовой филармонии Jazz Philharmonic orchestra.

Полную программу фестиваля «Летний сад — 315» и билеты можно посмотреть по ссылке.