Петербурженки начнут получать выплаты за обучение во время декретного отпуска

В Петербурге проработали план по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Так, молодые мамы начнут получать выплаты за обучение во время декретного отпуска, а отдельным направлением развития станет профилактика социального неблагополучия и оказание помощи женщинам, пострадавшим от насилия.

В рамках реализации стратегии, с 2020 года петербурженкам, получающим образование во время декретного отпуска, начнут выплачивать ежемесячное пособие в размере 11 215 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Администрации, в следующем году соответствующие надбавки смогут получить около 2 тысяч женщин.

Отдельным направлением реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин станет профилактика социального неблагополучия и оказание помощи пострадавшим от насилия. План также предусматривает программы правового просвещения петербурженок и расширение их участия в общественно-политической жизни города.

Задумались и о продолжительности жизни женщин — выполнение задачи будет проходить через пересмотр рынка труда и занятости на опасном или вредном производстве. По данным Комитета по социальной политике, продолжительность жизни женщин в городе достигла по итогам 2018 года достигла 79,9 года. Согласно национальной стратегии 80-летний рубеж в целом по стране должен быть достигнут к 2030 году.

Национальная стратегия действий в интересах женщин была подготовлена и принята Министерством труда России в 2017 году — ее реализация происходит в два этапа. На первом, до 2019 года, предусматривалась разработка механизмов внедрения стратегии в жизнь, на нынешнем, втором этапе, который продлится до 2022 года, будут осуществляться меры по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.