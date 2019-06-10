В Петербурге на один день запустят речное такси. Почему водный транспорт был неуспешным и как это исправить?

12 июня в Петербург на один день вернется речное такси. Прокатиться на нем можно будет бесплатно, а на каждой остановке пройдут развлекательно-образовательные мероприятия. Но зарегистрироваться сейчас уже не получится – желающих оказалось слишком много. «Собака.ru» разобралась, что было не так с системой водного транспорта, существовавшей в городе с 2010 до 2015 года, и как вернуть в город аквабусы – но в этот раз удобные и доступные.

Ольга Мнишко Координатор движения «Друзья Карповки», инициатор запуска речного такси 12 июня «Мы верим, что аквабусы — один из самых быстрых, удобных и приятных видов транспорта. Согласитесь, хорошо, когда летний ветер обдувает ваше лицо, а вы любуетесь панорамами Петербурга – с воды город открывается по-новому. Поэтому 12 июня мы запускаем однодневную тестовую навигацию между пятью городскими локациями: набережными Фонтанки, Карповки, Смоленки, Петровской косой, Юго-Западом и пляжем Балтийского бульвара. Мы делаем это, что показать и напомнить, каким мог бы быть водный транспорт в Петербурге, и вместе вернуть на повестку дня разговор о нем».

Валентина Соловьева Координатор общественного движения «Красивый Петербург», автор масштабного исследования водного транспорта города «Каждый раз, когда наступает лето, петербуржцы вспоминают, что несколько лет назад в нашем городе существовал водный транспорт и возникает вопрос, почему его больше нет. Мы с Ольгой Мнишко сейчас готовим обращение к врио губернатора А. Беглову с просьбой рассмотреть возможность восстановления этой системы. Ранее я подробно исследовала, почему аквабусы не были успешными в Петербурге и как это можно было бы исправить, даже обсуждала это с комитетом по транспорту, но тогда дальше разговоров дело не ушло. Сейчас мы готовы участвовать в разработке предложений, у нас есть понимание, каким должен быть водный транспорт, чтобы он был популярен и выгоден, а жители – довольны. Но для этого нужно, чтобы руководство города согласилось хотя бы рассмотреть такой вариант. С 2010 по 2015 год аквабусы были и не туристическим, и не общественным транспортом. Это была попытка вместить все функции в одну систему, но так оно работать не может. У общественного и туристического транспорта разные цели, режим работы, экономическая эффективность».

Как работает водный транспорт в других городах мира? Во многих городах мира (например, в Гамбурге, Лондоне и Амстердаме) речное такси – полноценная часть общественного транспорта. Благодаря нему снижается нагрузка с дорог, соединяются районы, сокращается время в пути, ведь на воде нет пробок, а до многих точек города добраться так гораздо быстрее. В городах, где хорошо развита такая система, проезд в речном такси стоит недорого, станции расположены вблизи остановок автобуса или метро, ездить аквабусы начинают рано, чтобы люди могли добираться на них на работу. Каким был водный транспорт в Петербурге Здесь и далее «Собака.ru» основывается на тексте исследования Валентины Соловьевой. Полностью прочитать его можно по ссылке. Цены представлены в расчете на 2016 год. Система общественного городского водного транспорта действовала в Петербурге с 2010 по 2015 годы. Кроме внутригородских маршрутов также работали пригородные линии – в Кронштадт и Ломоносов. С 2010 по 2012 год их было четыре, 2012—2013 годах планировали запустить еще столько же, но по результатам навигации 2011 года аквабусы были признаны убыточными, что поставило под сомнение их дальнейшее развитие. В 2012 году цену на проезд увеличили вдвое, а с 2013 года все линии, кроме одной, были упразднены.

Маршрутная сеть аквабусов в 2010–2012 годах

Помещалось в речные такси всего 12 человек, а интервал движения составлял от 21 до 49 минут – из-за этого на станциях скапливались очереди, а на промежуточной остановке попасть в аквабус было невозможно. В первый год работы аквабусы перевезли более 123 тысяч человек, во второй количество пассажиров увеличилось в 2,8 раз. Но в 2012 году стоимость проезда была увеличена с 50 до 100 рублей, и пассажиропоток резко снизился. В 2015 году одна поездка стоила 200 рублей в будни и 300–382 рубля в выходные. Аквабусы работали с 9:00 (в выходные – с 10:00) до 21:00, из-за чего большинству людей на работу на них было не уехать. За 2015 год на них проехали 59 000 человек, при этом две трети – в выходные. В 2016 году город не выделил деньги на речной транспорт, и система приостановила свою работу.

Пользовались ли аквабусами петербуржцы? В 2015 году был проведен социологический опрос, в котором приняли участие 500 человек. Он показал, что 80% горожан знают о том, что в Петербурге в период навигации работают аквабусы, 16,5% ответили «Что-то слышал об этом» и лишь 3,5% не знали об их существовании. При этом 55% опрошенных никогда не пользовались этим видом транспорта, а 25 % – пользовались лишь однажды. Регулярные поездки совершали лишь 5% респондентов. Около четверти поездок было совершено с деловыми целями, остальные – с культурно-бытовыми. Респонденты рассказали, что среди преимуществ аквабусов – сокращение расстояния, отсутствие заторов и привлекательность поездки по воде. А среди недостатков отметили неразвитую маршрутную сеть, высокую стоимость поездки, недостаточность информации об их работе, слишком большие интервалы движения аквабусов, неудобные расположение причалов и режим работы. Ответы на вопрос о максимальной приемлемой стоимости проезда показали, что 84% горожан не готовы платить за поездку более 100 рублей, а стоимость, установленная в 2015 году в будние дни (200 рублей) устраивала только 6%. Ждать аквабус на причале более 15 минут не готовы 78% респондентов, а более 20 минут – 95%.