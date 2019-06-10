В Петербурге раненую сову спасли от принудительных фотосессий. Представительница вида «уральская неясыть» была найдена в парке 300-летия с видимым истощением, сломанным крылом и практически полностью отсутствующим оперением.

Сотрудники Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности спасли раненую сову от принудительных фотосессий. Как рассказали «Собака.ru» представители Комитета, птица «работала» в парке 300-летия с множественными травмами — сломаным крылом, практически полностью отсутствующим хвостом и плешивым оперением под надзором владельца, который ранее уже привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения.

Сейчас пернатая находится в центре реабилитации диких животных «Сирин», о точном состоянии калеки можно будет сказать точне после ее осмотра ветеринарами. Хозяин совы-работяги также привлечен к ответственности за «нарушение правил пользования объектами животного мира» — это уже не первый административный протокол владельца диких животных.

Петербуржцы активно участвуют во спасении диких пернатых. Напомним, ранее горожане спасли замерзшую болотную сову — прежде чем попасть в руки «Кошкиспаса», птица три дня просидела на полуприцепах в поселке Ленсоветовский. Осенью 2018 года сотрудник петербургского МЧС нашел и выходил раненую сову. Птица питалась мышами и куриными желудками, а поили ее из шприца, хотя периодически шипела и кусала петербуржца. Процесс выхаживания мужчина заснял на видео. Также на Дворцовой площади спасли редкую сову, которую использовали для фотографий с туристами. А еще совсем недавно в центре города спасли представительницу вида уральская неясыть, которая находилась в состоянии шока и лежала на земле без движения.