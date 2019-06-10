В Кронштадте пройдет XI фестиваль «КронФест» — художественные акции, выставки и лекции на экологическую тему

С 15 по 16 июня в в Кронштадте пройдет XI Международный фестиваль «КронФест». Мероприятие объединит сферы искусства и экологии — в программе художественные акции, выставки на экологические темы, мастер-классы, экскурсии, лекции и театральные постановки.

Стартом экологического фестиваля «КронФест» станет международная выставка экологического искусства — свои работы покажут художники Игорь Баскин и Андрей Сикорский, Анна Неизвестнова, Мария Суворова, Никита Овсянников, Ирина Менюшина, Александра Суворова, французский художник MioSHe, а также Екатерина Сисфонтес, создавшая ранее эко-инсталляцию «Авоська», обращающую внимание на экологические проблемы.

Жители Кронштадта покажут свои работы, выполненные из бросового материала, на выставке-конкурсе «Творю и вытворяю», в Музее истории Кронштадта расскажут интересные факты о деревьях и растениях сквера в рамках квеста «МифоБотаника», а выставка «#несорняк» познакомит гостей фестиваля с растениями, которые можно встретить не только в дачных огородах, но и в садах, парках, скверах, и расскажет об их полезных свойствах.

16 июня в формате театрализованного представления расскажут о полезных и опасных растениях, правилах поведения и безопасности на природе и даже «приметах погоды», покажут редкие растения Летнего сада в Кронштадте (с 1827 года!), а позже проведут исследовательскую экспедицию в мир лишайников — о их пользе в годы Великой Отечественной войны, применении в парфюмерном деле и отношению к космическим полетам.

Полную программу XI Международного фестиваля «КронФест» можно посмотреть по ссылке.