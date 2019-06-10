В Кронштадте пройдет XI фестиваль «КронФест» — художественные акции, выставки и лекции на экологическую тему
С 15 по 16 июня в в Кронштадте пройдет XI Международный фестиваль «КронФест». Мероприятие объединит сферы искусства и экологии — в программе художественные акции, выставки на экологические темы, мастер-классы, экскурсии, лекции и театральные постановки.
Стартом экологического фестиваля «КронФест» станет международная выставка экологического искусства — свои работы покажут художники Игорь Баскин и Андрей Сикорский, Анна Неизвестнова, Мария Суворова, Никита Овсянников, Ирина Менюшина, Александра Суворова, французский художник MioSHe, а также Екатерина Сисфонтес, создавшая ранее эко-инсталляцию «Авоська», обращающую внимание на экологические проблемы.
Жители Кронштадта покажут свои работы, выполненные из бросового материала, на выставке-конкурсе «Творю и вытворяю», в Музее истории Кронштадта расскажут интересные факты о деревьях и растениях сквера в рамках квеста «МифоБотаника», а выставка «#несорняк» познакомит гостей фестиваля с растениями, которые можно встретить не только в дачных огородах, но и в садах, парках, скверах, и расскажет об их полезных свойствах.
16 июня в формате театрализованного представления расскажут о полезных и опасных растениях, правилах поведения и безопасности на природе и даже «приметах погоды», покажут редкие растения Летнего сада в Кронштадте (с 1827 года!), а позже проведут исследовательскую экспедицию в мир лишайников — о их пользе в годы Великой Отечественной войны, применении в парфюмерном деле и отношению к космическим полетам.
Полную программу XI Международного фестиваля «КронФест» можно посмотреть по ссылке.
Напомним, ранее в Кронштадте установили эко-инсталляцию «Авоська». Сооружение призвано обратить внимание на экологические проблемы, такие как загрязнение окружающей среды, использование упаковки из пластика и вопрос переработки отходов. Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. Кроме того, Минприроды России готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Европарламент уже запретил производство и продажу одноразовых изделий из пластика — оно остановится с 2021 года. Запрет касается столовых приборов, ушных палочек с пластиковым основанием, пищевых контейнеров из пенополистирола и трубочек для коктейлей.
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