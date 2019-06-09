В Хельсинки будут развивать «ночную жизнь»

Заместитель мэра Хельсинки по вопросам культуры предложил открыть чин «ночного лоцмана», который будет отвечать за развитие отдыха в городе в темное время суток. Например, ночные мэры уже работают в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне и Амстердаем. Об этом сообщает Yle.

Результаты исследования, проведенного городом, показали, что люди все чаще стремятся покупать услуги и впечатления, а не владеть чем-то. Кроме того, они хотя . свободно определять свое рабочее время. И, если в тренажерные залы можно попасть круглосуточно, то, например, бассейны работают только утром, когда горожане работают.

В городе планируют организовывать мероприятия в музеях, бассейнах и библиотеках. Для этого предлагается создать «ночной квартал» — специальное место, в котором будут собраны все ночные события, чтобы не мешать жителям.

По словам Размияр, «ночной лоцман» будет работать до конца 2021 года.

Попасть в Хельсинки теперь проще. Регулярный рейс между Петербургом и Хельсинки (с остановкой Лаппеенранте) запустил один из крупных петербургских автобусных перевозчиков — АО «Третий парк». Компания стала седьмым официальным перевозчиком, работающим в финском направлении.

Ежедневно с автовокзала на Обводном канале будут курсировать китайские автобусы Golden Dragon, посадка в которых рассчитана на 51 человек. Стоимость билета будет варьироваться от 400 до 1 400 рублей.