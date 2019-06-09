В Петербурге прошла гроза. Горожане показывают, как это было

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В позапрошлом посте мой ребёнок показывал Вам Петербург-2007 . Сегодня немного впечатлений о питерской погоде - от него же😅 . Помнится, как нас поразил в 2007 году наш первый питерский "дождик" 😀 Мы шли от метро Гостиный двор в цирк на Фонтанке по колено в воде. И сверху лилась вода, как из вёдер... . Сегодня такой же ливень. Сын вымок до нитки, буквально, минут за пять 😁 . За что и любим Петербург - за стихию! ❤️ . . . #ливень #летнийдождь #мои_гостилы #дождь #стихия #гроза #лето