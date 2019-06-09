Стала известна дата «Прямой линии» с Путиным

Кремль назвал дату «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Она пройдет 20 июня в 12:00. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Эфир ожидается на на гостелеканалах и радиостанциях, с 8:00 9 июня можно задать президенту вопросы по телефону, через соцсети или мобильное приложение и по видеосвязи в день эфира.

7 июня 2018 года президент ответил на вопросы граждан уже в 16-й раз. Впервые в студии не было гостей: как объяснил ведущий, это сделано для того, чтобы успеть задать как можно больше зрительских вопросов. Мы записали важные цитаты, собрали самые интересные SMS-вопросы и шутки россиян.