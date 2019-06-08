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С понедельника в Петербурге спадет жара

Уже в понедельник, 10 июня, в Петербурге спадет жара. По данным Gismeteo, в первый день рабочей недели ожидается +19 днем и +14 ночью, солнечно. 

Во вторник, 11 июня, синоптики обещают +20, а вот в среду похолодает, днем температура достигнет всего +14 днем и +11 ночью. Стоит взять с собой зонт — ожидается дождь. 

В четверг — плюс 15 днем и +9 ночью, облачно.

С пятницы и до конца выходных температура будет держаться на уровне 18-20 градусов тепла.


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