На Васильевском острове сносят здание экс-завода имени Калинина

На Уральской улице стартовал снос корпусов бывшего завода имени Калинина, в котором в блокаду производили «катюшу», а в XVIII веке хранили пеньку, лен и вино. Теперь это пространство займет «Максидом».

Сейчас «Максидом» демонтирует здание, в котором находился гальванический цех завода имени Калинина. «Работы ведутся в соответствии с проектом реконструкции здания под объект торговли» — пояснили «Фонтанке» в пресс-службе сети.

Напомним, что 30 августа 2018 года Смольный разрешил «Максидому» сделать из завода им. Калинина креативное пространство с прогулочной зоной. Члены совета директоров сети «Максидом» Мария Евневич и директор по развитию Николай Евневич рассказали «Собака.ru», что в дореволюционных корпусах их компания планирует создать офисы-лофты, рестораны и кафе.