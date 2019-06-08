Пушкинский район будут развивать по технологии «Умный город»

Сегодня, 8 июня, в рамках ПМЭФ2019 Петербург подписал соглашения со «СТАРТ Девелопмент», Университетом ИТМО и Сбербанком о разработке и внедрении проектов по социально-экономическому развитию Пушкинского района Петербурга с использованием технологий «умного города».

Это позволит развить новое городское пространство, развить транспортную, инженерную и социальную инфраструктуры. В первую очередь компании создадут Центр имущественных отношений города, разработают Цифровой генеральный план развития, Центр жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства Петербурга, включающего, в том числе, создание базы данных объектов жилищно-коммунального хозяйства, системы управления оборотом твердых коммунальных отходов, системы инженерно-технического обеспечения улично-дорожной сети.

Для реализации проектов будут использоваться лучшие мировые практики в области городского развития, комплексного развития инфраструктуры и внедрения технологий в городскую среду.