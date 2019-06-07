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Фото дня: в небе над Петербургом заметили редкие «вымеобразные» облака, характерные для тропических широт!

Сегодня днем в небе над Петербургом было замечено редкое природное явление — «вымеобразные» облака. Они характерны для тропических широт и связаны с образованием тропических циклонов, однако петербуржцам повезло увидеть их в черте города. 

  • Здесь и далее фото: Артем Кондратьев, Иван Иванов, Игорян Потебня

Изображениями ячеистых природных аномалий горожане поделились в социальных сетях. «Вымеобразные» облака были замечены в районе Кудрова. «Видимо, небо над Кудрово очень обижено… И показывает «фиг» вам, а не дождь», «Торнадо было, теперь вымеобразные облака, что дальше?», «Я видела такие лишь однажды, они очень красивы, а вот название у них не очень», — комментируют петербуржцы.

  • Аля Бабарыкина

  • Оксана Игнатьева

«Вымеобразные» облака имеют специфическую ячеистую или сумчатую форму. Встречаются такие преимущественно в тропических широтах, а их появление связано с образованием тропических циклонов. Ячейки размером около полукилометра с резко очерченными или и размытыми краями. Их цвет обычно серо-голубой, как и у основного облака, но из-за попадания прямых солнечных лучей или подсветки от других облаков они могут казаться золотистыми или красноватыми. Феномен их появления объясняется «неустойчивостью Рэлея-Тейлора» — самопроизвольным нарастанием давления, плотности и скорости в газообразных и жидких средах. 


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