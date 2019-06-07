Сегодня днем в небе над Петербургом было замечено редкое природное явление — «вымеобразные» облака. Они характерны для тропических широт и связаны с образованием тропических циклонов, однако петербуржцам повезло увидеть их в черте города.

Здесь и далее фото: Артем Кондратьев, Иван Иванов, Игорян Потебня





Изображениями ячеистых природных аномалий горожане поделились в социальных сетях. «Вымеобразные» облака были замечены в районе Кудрова. «Видимо, небо над Кудрово очень обижено… И показывает «фиг» вам, а не дождь», «Торнадо было, теперь вымеобразные облака, что дальше?», «Я видела такие лишь однажды, они очень красивы, а вот название у них не очень», — комментируют петербуржцы.

Аля Бабарыкина

Оксана Игнатьева