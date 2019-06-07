В Кронштадте появилась (первая в России!) карта городских сообществ

В России появилась первая карта городских сообществ. Ее подготовили для Кронштадта — сервис не только покажет «места силы» и сосредоточения местных жителей и визуализирует горожан по целевым группам, но и поможет в дальнейшем благоустройстве города-порта.

Согласно карте, презентация которой состоялась на Петербургском международном культурном форуме, основные зоны активности в Кронштадте связаны с центральными городскими пространствами. При этом она практически отсутствует в местах, изолированных военными объектами. Аналитики отмечают, что объекты, располагающиеся возле функционирующих фортов, «пригодны для развития» — например, на северо-западе острова.

Сервис не только визуализирует целевые группы жителей Кронштадта и их интересы, но и поможет в дальнейшем благоустройстве города-порта. Предприниматели смогут увидеть пустующие городские ниши, активисты — найти соратников, а горожане начать создавать среду «под себя».