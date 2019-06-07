В Кронштадте появилась (первая в России!) карта городских сообществ
В России появилась первая карта городских сообществ. Ее подготовили для Кронштадта — сервис не только покажет «места силы» и сосредоточения местных жителей и визуализирует горожан по целевым группам, но и поможет в дальнейшем благоустройстве города-порта.
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Здесь и далее фото представлены пресс-службой АСИ
Согласно карте, презентация которой состоялась на Петербургском международном культурном форуме, основные зоны активности в Кронштадте связаны с центральными городскими пространствами. При этом она практически отсутствует в местах, изолированных военными объектами. Аналитики отмечают, что объекты, располагающиеся возле функционирующих фортов, «пригодны для развития» — например, на северо-западе острова.
Сервис не только визуализирует целевые группы жителей Кронштадта и их интересы, но и поможет в дальнейшем благоустройстве города-порта. Предприниматели смогут увидеть пустующие городские ниши, активисты — найти соратников, а горожане начать создавать среду «под себя».
Отмечается, что карта сообществ Кронштадта станет пилотной — на ее основе начнется проработка нанесения различных целевых групп на карту в их привязке ко значимым городским событиям. «Карта городских сообществ — это попытка визуализировать различные целевые группы жителей и их интересы в городе. Когда мы изучали Кронштадт, то, по сути увидели очень маленький, сжатый, специфичный район Санкт-Петербурга и его привязку к отдельным объектам — военным и туристическим», — рассказали «Собака.ru» создатели.
Карта городских сообществ Кронштадта была создана в рамках программы «100 городских лидеров». Ее цель — развитие городских сообществ и их активное включение в процессы изменения российских городов к лучшему.
Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места. Даже Летний сад открыли после капитального ремонта!
В мае в Кронштадте завершилось восстановление одного из первых морских роботов советского периода — он станет первым необитаемым экспонатом Музея батискафов и глубоководных аппаратов «Эра Гидрокосмоса», который располагается в городе-порте. А еще в городе-порте покажут неизвестные работы художника-мариниста Ивана Айвазовского из собраний частных коллекций — общедоступно выставят их впервые. В экспозиции также представят полотно из фондов Русского музея с изображением форта «Император Александр I».
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