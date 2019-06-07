Репетиция главного праздника выпускников «Алые паруса» изменит график разводки мостов в Петербурге. Можно не успеть попасть домой, зато посмотреть на шведский бриг Tre Kronor af Stockholm!

В связи с подготовкой к празднику, в ночь с 8 на 9 июня вторая разводка Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена на 15 минут. Дворцовый мост будет разведен с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 5:10, Благовещенский — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:15. Сообщается, что остальные мосты разводятся по графику.

Главный праздник петербургских выпускников «Алые паруса» в этом году проведут на два дня позже — в ночь с 23 на 24 июня. Ранее сообщалось, что бриг пройдет в акватории Невы 21 июня, однако депутаты Законодательного собрания Петербурга подняли вопрос о перенесении мероприятия — в этот день в России проходит годовщина начала Великой Отечественной войны.

Во время одного из самых романтичных и зрелищных праздников шведский бриг Tre Kronor af Stockholm с алыми парусами войдет в акваторию Невы, отгремит праздничный салют, на Дворцовой прозвучат поздравления и дадут концерт, программу которого составят исходя из пожеланий выпускников.

В прошлом году «Алые паруса» проходили во время матчей Чемпионата Мира по футболу — чиновникам пришлось учитывать график мундиаля для назначения даты проведения главного праздника взросления. Сообщалось, что заветные пригласительные получило 32 тысячи выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования. Однако всего на празднике присутствовало 1,2 миллионов зрителей.