8 июня более 100 активистов Петербурга соберутся в Парголово на даче Карла Фаберже для того, чтобы провести субботник по сохранению здания, являющегося памятником истории и культуры. Горожане расчистят территории усадьбы, уберут мусор и займутся вырубкой самосевной растительности для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам резиденции знаменитого ювелира, которая находится в неудовлетворительном состоянии.

Здание усадьбы было построено в 1907 году по проекту архитектора Карла Шмидта. В 1909 году архитектор Иоганес Гальнбек расширил постройку — рядом с деревянной дачей появился двухэтажный корпус с парадной лестницей, обширным залом и флигелем. На территории усадьбы находились уникальные коллекции драгоценных камней и марок, а интерьеры с антикварной мебелью были украшены скульптурой, гравюрами, фарфором и бронзой.

В советское время в здании дачи находился детский сад. Сейчас же дача Фаберже находится в состоянии запустения и с каждым годом разрушается все больше. Сгорела деревянная угловая часть, но еще сохранилось каменное строение, с его мраморной лестницей и световым фонарем. Дача также находилась под управлением Горного института, однако в 2016 году Росимущество расторгло контракт. В 2017 году КГИОП признал дачу Карла Фаберже объектом культурного наследия и констатировал неудовлетворительное состояние постройки.

Осенью планируется начать работы по консервации здания, а до конца года — провести более 40 волонтерских акций подобного рода, в которых примет участие более 1500 человек. Все собрания организовывает Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры — при поддержке КГИОП, Роскультпроект и волонтерских движений «Том Сойер Фест» и «Культурный патруль».

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Напомним, ранее КГИОП пополнил списки зданий, представляющих региональное значение — архитектурными памятниками признали бывший сад дачи Рубинштейна, Толбухин маяк, главное здание Государственного оптического института имени Вавилова, депо Николаевской железной дороги, дом Трофимовых и дачу Крючкова в Репино. А дачу князя Василия Долгорукого, известную так же как «Дача принца Ольденбургского» выставят на торги.