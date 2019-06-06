В Петербурге одобрили программу ремонта исторических зданий до 2028 года

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Администрации, Смольный выделит на ремонт многоквартирных зданий, являющихся памятниками архитектуры, около 17 миллиардов рублей — средства начнут поступать уже с этого года, а плановое окончание проекта приходится на 2028 год. Всего за десять лет хотят отреставрировать около 300 зданий — по 25-30 ежегодно. В Смольном также отмечают, что восстановление фасадов в рамках программы, рассчитанной до 2028 года, будет происходить не только на лицевой части, но и во дворах домов.

С 2021 года за реставрацию фасадов зданий, являющихся объектами культурного наследия регионального значения, будет отвечать КГИОП. В настоящее время этим занимается Фонд капитального ремонта Петербурга, который, по мнению врио губернатора города Александра Беглова, не обладает достаточной компетенцией для проведения подобных работ — ранее для этого была разработана специальная программа «Наследие», которая должна кардинально изменить отношение к ремонту исторических фасадов, «наделив такими полномочиями профессиональных реставраторов».

Напомним, ранее стало известно о новой инициативе петербуржцев — городские активисты начнут следить за ходом выполнения реставрационных работ на фасадах исторических зданий города. Градозащитники запускают информационный проект, главная цель которого — инспектировать дома, подвергающиеся ремонту. В случае обнаружения несоответствия с планами работ, активисты проинформируют не только горожан, которых заботит внешний облик Петербурга, но и обратятся за помощью в КГИОП.