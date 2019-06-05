В Петербурге появилась инсталляция «Философский камень» о принятии себя

Петербургский уличный художник Loketski создал инсталляцию «Философский камень». Она посвящена принятию себя и напоминает, что «за семью горами, за семью лесами» — иллюзия, а все самое «настоящее» находится здесь и сейчас.

Инсталляция появилась в свойственной для уличного художника Loketski локации — на Парнасе. Она представляет собой философский «камень преткновения» — часто встречающуюся в сказках и приданиях развилку. Работа не только посвящено принятию себя, но и служит напоминанием для всех, кто ее увидит — «мы везде остаемся прежними, как бы далеко ни оказались от привычных мест».

«Есть мнение, что где-то «за семью горами, за семью лесами» можно обрести себя настоящего. Это иллюзия. Невозможно найти себя, всего лишь перемещая свое бренное тело из точки «А» в точку «Б». Мы везде остаемся прежними, как бы далеко ни оказались от привычных мест. Потому что мы не где-то вовне, мы — внутри! Попробуйте заглянуть в себя. Прислушайтесь, там определенно кто-то есть. И этот кто-то хочет, чтобы вы его приняли и полюбили. Кем бы он ни оказался», — наставляет художник.

Loketski также посвятил свою новую работу творчеству группы «Король и Шут». В комментариях петербуржцы предложили собственную интерпретацию инсталляции. «куда ни пойдешь, от многоэтажек не уйдешь», — шутят они.

Напомним, в конце мая на Парнасе появилась новая инсталляция «Когда-нибудь здесь будет что-нибудь» — метафоричный первый камень будущего парка на Заречной улице. Ранее Loketski создал стрит-арт «урну любви» — первая работа из серии «Раздельный сбор чувств» призвана напомнить, что «любовь не выбросишь». Loketski уже использовал бетонные ограждения в качестве «исходного материала» для своих работ. Так, у мусорных контейнеров на Парнасе, на улице Николая Рубцова, 11, появились солонка, перечница и банка с корицей — с помощью стрит-арта художник призывает в разумному потреблению. А на православную Пасху художник изобразил поздравительный стрит-арт в виде кулича, пасхи и яиц — из бетона.