В Петербурге согласовали проект реставрации здания музея Арктики и Антарктики

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России согласовал проект реставрации здания музея Арктики и Антарктики на улице Марата, 24. Неудовлетворительное состояние постройки выявили два года назад — тогда комиссией было констатировано смещение плит мощения, нарушение их устойчивости, расслоение блоков облицовки площадок и другие дефекты.

Проектом реставрации, финансирование которого осуществится через федеральный бюджет, будет предусмотрен капитальный ремонт ступеней главного входа и стереобата. В ходе запланированных работ также пройдет восстановление утраченных участков покрытий из полихромной метлахской плитки, будут удалены вставки из неоригинальных материалов, очищены участки, проведена гидрофобизация поверхностей фасадов из известняка. Помимо прочего очистят и покрасят металлические поверхности пандусов.

Строительство храма Святителя Николая Чудотворца, в котором в настоящий момент находится музей Арктики и Антарктики, началось в 1820 году и продолжалось 18 лет — по проекту архитектора Мельникова здание возвели в стиле позднего ампира. В начале 20 века храм перестроили в единоверческий собор. В 1931 году храм закрыли и разместили в нем музей Арктики, переименовав его в 1958 году в музей Арктики и Антарктики.

Напомним, ранее в Музее-заповеднике Петергоф завершилась реставрация готической капеллы и дворца «Коттедж» в парке Александрия — семейном парке императора Николая I. Для посетителей объекты архитектурного и культурного наследия федерального значения были закрыты с 2018 года. А еще посмотрите, как преобразились Золотые ворота в Царском Селе после реставрации.