Сегодня в пространстве «Севкабель Порт» пройдет НЕцеремония премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Сегодня, 5 июня «Собака.ru» вручит премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 50 людям, которые оказали наибольшее влияние на город за последний год.Всех лауреатов «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» ищите здесь. Коллекционный номер журнала «Собака.ru» вышел 1 июня.
Торжественная «НЕцеремония» состоится в пространстве «Севкабель Порт». Над ней работали три лауреата главной театральной премии страны «Золотая Маска»: режиссер и создатель POPUP Театра Семен Александровский, художник-сценограф, автор выставки-хита «Хранить вечно» в «Манеже» Вера Мартынов и композитор, преподаватель Факультета свободных искусств и наук Владимир Раннев.
«Собака.ru» благодарит Johnnie Walker за наше многолетнее партнерство и дружбу. На премии будет специальная номинация от шотландского бренда Johnnie Walker — «Keep Walking», которую вручит амбассадор бренда Михаил Падисов команде проекта "Севкабель Порт"! За два года территория исторического кабельного завода Siemens&Halske в гавани Васильевского острова превратилась во всенародно любимое городское пространство с нескончаемым потоком событий и проектов.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
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