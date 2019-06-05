Сегодня в пространстве «Севкабель Порт» пройдет НЕцеремония премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»

Сегодня, 5 июня «Собака.ru» вручит премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 50 людям, которые оказали наибольшее влияние на город за последний год.Всех лауреатов «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» ищите здесь . Коллекционный номер журнала «Собака.ru» вышел 1 июня.

Торжественная «НЕцеремония» состоится в пространстве «Севкабель Порт». Над ней работали три лауреата главной театральной премии страны «Золотая Маска»: режиссер и создатель POPUP Театра Семен Александровский, художник-сценограф, автор выставки-хита «Хранить вечно» в «Манеже» Вера Мартынов и композитор, преподаватель Факультета свободных искусств и наук Владимир Раннев.

«Собака.ru» благодарит Johnnie Walker за наше многолетнее партнерство и дружбу. На премии будет специальная номинация от шотландского бренда Johnnie Walker — «Keep Walking», которую вручит амбассадор бренда Михаил Падисов команде проекта "Севкабель Порт"! За два года территория исторического кабельного завода Siemens&Halske в гавани Васильевского острова превратилась во всенародно любимое городское пространство с нескончаемым потоком событий и проектов.