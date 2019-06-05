Видео: красная дорожка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Торжественная «НЕцеремония» премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» состоится сегодня, 5 июня. Вместе с нашим дресс-код партнером ДЛТ главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк будет встречать гостей и лауреатов на красной дорожке в Севкабель Порту. Прямая трансляция с места событий начнется в 20:00:
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
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