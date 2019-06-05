Видео: красная дорожка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»

Торжественная «НЕцеремония» премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» состоится сегодня, 5 июня. Вместе с нашим дресс-код партнером ДЛТ главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк будет встречать гостей и лауреатов на красной дорожке в Севкабель Порту. Прямая трансляция с места событий начнется в 20:00: