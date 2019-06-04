Стало известно, когда начнется строительство Восточного скоростного диаметра

В рамках Петербургского Международного культурного форума (ПМЭФ), который стартует 6 июня, ожидается подписание соглашения о начале реализации проекта Широтной магистрали скоростного движения — Восточного скоростного диаметра. Если оно будет заключено, первый этап строительства начнется уже летом 2019 года.

Строительство Широтной магистрали скоростного движения займет примерно 41 месяц — ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. По актуализированным подсчетам, которые приводит «Коммерсантъ», общая стоимость проекта составит 182,8 миллиарда рублей. В Смольном говорят о привлечении к строительству частных инвестиций, а также рассчитывают на федеральное софинансирование вплоть до 50%.

Магистраль начнется от примыкающего к ЗСД участку и пройдет до пересечения с Витебским проспектом по территории Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского районов. Предполагается, что новая транспортная артерия города снизит нагрузки на улично-дорожную сеть в целом, а также на ближайшие мосты через Неву — в том числе мост Александра Невского и Володарский. Реализацию проекта продолжат ВТБ и консорциум ООО «Магистраль Северной столицы», который уже эксплуатирует ЗСД.

Напомним, ранее петербуржцы посчитали, сколько людей пострадает от строительства Широтной магистрали скоростного движения (ВСД) — полученные данные положили на интерактивную карту. Например, если дорогу проложат вдоль улицы Кржижановского, то число жителей увеличится до 37 900 человек. Всего эти люди будут жить в 350 метрах от оси ВСД. А первые проектные документации магистрали появились летом прошлого года.