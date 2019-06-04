29 июня в кафе Петербурга и Москвы можно будет выпить кофе, лимонад и другие напитки в пользу «Ночлежки» — благотворительная организация запускает акцию «Эспресс-помощь». Все собранные деньги пойдут на помощь бездомным людям.

Благотворительный кофе можно будет найти в петербургских кафе и ресторанах. Среди участников акции «Эспресс-помощь» — «Хачапури и вино», «Бекицер», «ПирОГИ», бар «Баланс Белого», Terminal Bar, «Рюмочная в Бутылке» и другие. Полный список заведений можно посмотреть здесь. Кроме того, в рамках благотворительного мероприятия пройдут мастер-классы, лекции, театральные представления и другие активности.

В «Ночлежке» отмечают, что принять участие могут не только петербуржцы, но и различные городские площадки — предложить свое кафе или общественное пространство можно на интерактивном сайте акции «Эспресс-помощь».

Все средства, которые организаторы выручат за посиделки, мастер-классы и продажу кофе в заведениях в день акции, пойдут на работу «Ночного приюта» «Ночлежки» — нового круглогодичного проекта помощи бездомным людям. «Ночной приют» представляет собой одноэтажное модульное здание с кроватями, душевыми и туалетом — устроенными так, что ими без посторонней помощи смогут воспользоваться малоподвижные люди и люди с инвалидностью.