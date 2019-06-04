Чашка кофе по цене благотворительности: «Ночлежка» в двенадцатый раз проведет акцию «Эспресс-помощь»
29 июня в кафе Петербурга и Москвы можно будет выпить кофе, лимонад и другие напитки в пользу «Ночлежки» — благотворительная организация запускает акцию «Эспресс-помощь». Все собранные деньги пойдут на помощь бездомным людям.
Благотворительный кофе можно будет найти в петербургских кафе и ресторанах. Среди участников акции «Эспресс-помощь» — «Хачапури и вино», «Бекицер», «ПирОГИ», бар «Баланс Белого», Terminal Bar, «Рюмочная в Бутылке» и другие. Полный список заведений можно посмотреть здесь. Кроме того, в рамках благотворительного мероприятия пройдут мастер-классы, лекции, театральные представления и другие активности.
В «Ночлежке» отмечают, что принять участие могут не только петербуржцы, но и различные городские площадки — предложить свое кафе или общественное пространство можно на интерактивном сайте акции «Эспресс-помощь».
Все средства, которые организаторы выручат за посиделки, мастер-классы и продажу кофе в заведениях в день акции, пойдут на работу «Ночного приюта» «Ночлежки» — нового круглогодичного проекта помощи бездомным людям. «Ночной приют» представляет собой одноэтажное модульное здание с кроватями, душевыми и туалетом — устроенными так, что ими без посторонней помощи смогут воспользоваться малоподвижные люди и люди с инвалидностью.
Организаторы рассказывают — 11 предыдущих акций «Эспресс-помощи» принесли «Ночлежке» 2 502 309 рублей. Этих денег хватило, чтобы помочь 274 людям выбраться с улицы с поддержкой специалистов по социальной работе, юристов и психологов организации.
«Это красивое событие практически мирового масштаба, которое меняет восприятие благотворительности и позволяет вот так просто и приятно сделать доброе дело за чашкой кофе. Нас часто спрашивали, что делать, если я не люблю кофе, но хочу участвовать. Или как устроить акцию не в Петербурге и Москве? Мы нашли решение — теперь свое событие можно будет организовать не выходя из дома в Питере, Барнауле и даже Стамбуле. С кофе или без, в кругу близких друзей или коллег, с мастер-классом или настольными играми — делайте то, что любите, и помогайте «Ночлежке». А в Петербурге и Москве мы по-прежнему приглашаем кафе, бары и рестораны поддержать нашу кофейную акцию и перевести прибыль на нашу помощь бездомным людям», — рассказала координатор проектов благотворительной организации «Ночлежка» Екатерина Булгакова.
Напомним, 14 апреля благотворительная организация «Ночлежка» организовала работу однодневного кафе — оно появилось в зоне фан-променада перед матчем «Зенита» на «Газпром Арене». «Нетолерантное кафе» дискриминировало случайных посетителей по надуманным поводам для того, чтобы показать, с чем сталкиваются бездомные люди, пытаясь найти помощь. А еще «Ночлежка» установила специальные копилки, в которые можно можно пожертвовать жетоны на метро для бездомных людей.
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