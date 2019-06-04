Уикенд в Петербурге с 6 по 9 июня
Концерты Chemical brothers, Камаси Вашингтона и Монеточки, бесплатный фестиваль на Дворцовой с Аидой Гарифуллиной и Андреа Бочелли, а также байопик Элтона Джона в прокате — как провести эти выходные в городе.
6 июня
20:00
СК «Юбилейный»
Концерт Chemical brothers
Сновидческое визуальное шоу для тура в поддержку выхода альбома «No Geography» британскому дуэту помогали готовить художники Адам Смит и Маркус Ляллом – вместе у них вышел, кажется, главный электронный концерт лета.
Сновидческое визуальное шоу для тура в поддержку выхода альбома «No Geography» британскому дуэту помогали готовить художники Адам Смит и Маркус Ляллом – вместе у них вышел, кажется, главный электронный концерт лета.
6 июня
20:00
Новая Голландия
Концерт Камаси Вашингтон
Американский джазмен и саксофонист придумывал аранжировки для Снуп Догга и Кендрика Ламара, а треки с его последнего альбома Heaven and Earth авторитетные Pitchfork и Mojo включили в список лучших за 2018-й.
Американский джазмен и саксофонист придумывал аранжировки для Снуп Догга и Кендрика Ламара, а треки с его последнего альбома Heaven and Earth авторитетные Pitchfork и Mojo включили в список лучших за 2018-й.
с 6 июня
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» / Dark Phoenix
В новой части франшизы про людей Икс главной героиней станет Джин Грей (Софи Тернер): под чутким руководством персонажа Джессики Честейн она перейдет на темную сторону силы. Впрочем, Джеймс МакЭвой, Дженнифер Лоуренс и Майкл Фассбендер (ура!) тоже в касте.
В новой части франшизы про людей Икс главной героиней станет Джин Грей (Софи Тернер): под чутким руководством персонажа Джессики Честейн она перейдет на темную сторону силы. Впрочем, Джеймс МакЭвой, Дженнифер Лоуренс и Майкл Фассбендер (ура!) тоже в касте.
с 6 июня
Фильм «Рокетмен» / Rocketman
Фантазийный байопик сэра Элтона Джона, сделанный при его деятельном участии (он вместе со своим партнером Дэвидом Фернишем выступил его сопродюсером). Картину снял Декстер Флетчер, закончивший «Богемскую рапсодию» после увольнения Брайана Сингера, но в России ее можно будет увидеть не в режиссерской, а специальной прокатной версии: без сцен гомосексуального секса и финального титра про то, что сэр Элтон нашел семейное счастье.
Фантазийный байопик сэра Элтона Джона, сделанный при его деятельном участии (он вместе со своим партнером Дэвидом Фернишем выступил его сопродюсером). Картину снял Декстер Флетчер, закончивший «Богемскую рапсодию» после увольнения Брайана Сингера, но в России ее можно будет увидеть не в режиссерской, а специальной прокатной версии: без сцен гомосексуального секса и финального титра про то, что сэр Элтон нашел семейное счастье.
с 6 июня
Фильм «Домино» / Domino
Криминальный триллер Брайана Де Пальмы – в его лучших традициях – с Николаем Костер-Вальдау и Гаем Пирсом. Офицер полиции хочет отмстить за смерть напарника, но оказывается вовлечен в игру агента ЦРУ.
Криминальный триллер Брайана Де Пальмы – в его лучших традициях – с Николаем Костер-Вальдау и Гаем Пирсом. Офицер полиции хочет отмстить за смерть напарника, но оказывается вовлечен в игру агента ЦРУ.
с 6 июня
«Вита и Вирджиния» / Vita & Virginia
Костюмная драма рассказывает историю любви писательницы Вирджинии Вульф и светской дамы Виты Сэквилл-Уэст. Их роман развивался от противостояния через взаимную симпатию к глубоким чувствам.
Костюмная драма рассказывает историю любви писательницы Вирджинии Вульф и светской дамы Виты Сэквилл-Уэст. Их роман развивался от противостояния через взаимную симпатию к глубоким чувствам.
6-14 июня
Новый музей
Выставка Турбена «Диапозон»
В четверг в Новом музее открывается выставка уличного художника Турбена — адепта наивного искусства в стрит-арте, который помещает на городские стены трогательные послания вроде «Эти звезды только для тебя». Его манифест — «Чтобы выглядело стильно, но при этом поднимало настроение». На музейной выставке он покажет 46 холстов. Подробнее здесь.
В четверг в Новом музее открывается выставка уличного художника Турбена — адепта наивного искусства в стрит-арте, который помещает на городские стены трогательные послания вроде «Эти звезды только для тебя». Его манифест — «Чтобы выглядело стильно, но при этом поднимало настроение». На музейной выставке он покажет 46 холстов. Подробнее здесь.
6-9 июня
Новая сцена Александринского театра
Фестиваль LOOK@DANCE VR
Фестиваль современного танца Open Look перед августовскими перфомансами и мастер-классами от танцовщицы компании Пины Бауш Азусы Сеямы и йога Нарендра Патила проведет июньскую VR-разминку: покажет спектакли компании Жиля Жобана, которые нужно смотреть в очках дополненной реальности.
Фестиваль современного танца Open Look перед августовскими перфомансами и мастер-классами от танцовщицы компании Пины Бауш Азусы Сеямы и йога Нарендра Патила проведет июньскую VR-разминку: покажет спектакли компании Жиля Жобана, которые нужно смотреть в очках дополненной реальности.
7-7 июня-июля
Главный штаб
Выставка «Искусственный интеллект и диалог культур»
В пятницу в Главном штабе стартует выставка, посвященная художественным возможностям искусственного интеллекта. Например, французская арт-группа Obvious покажет три работы из цикла «Серия портретов вымышленной семьи де Белами». Художница Лулуа Аль-Хамуд из Саудовской Аравии – абстрактную графическую форму нового языка общения. А Нобелевский лауреат Константин Новоселов – инсталляцию о пределах возможностей машин. Куратор экспозиции – Дмитрий Озерков.
В пятницу в Главном штабе стартует выставка, посвященная художественным возможностям искусственного интеллекта. Например, французская арт-группа Obvious покажет три работы из цикла «Серия портретов вымышленной семьи де Белами». Художница Лулуа Аль-Хамуд из Саудовской Аравии – абстрактную графическую форму нового языка общения. А Нобелевский лауреат Константин Новоселов – инсталляцию о пределах возможностей машин. Куратор экспозиции – Дмитрий Озерков.
7 июня
19:00
Александринский театр
Благотворительный гала звезд оперы и балета
Ежегодный концерт фонда «Перспективы» на этот раз призван помочь арт-студии при неврологическом диспансере в Петергофе. Его воспитанников поддержат танцовщики Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, Екатерина Кондаурова, меццо-сопрано Екатерина Семенчук и многие другие.
Ежегодный концерт фонда «Перспективы» на этот раз призван помочь арт-студии при неврологическом диспансере в Петергофе. Его воспитанников поддержат танцовщики Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, Екатерина Кондаурова, меццо-сопрано Екатерина Семенчук и многие другие.
7-8 июня
20:00
Дворцовая площадь
Фестиваль «От классики до рока»
На опенэйре со свободным входом споют сопрано Аида Гарифуллина (надеемся Снегурочку в интерпретации Чернякова), тенор Андреа Бочелли и рок-группа «Би-2» – все в сопровождении симфонического оркестра.
На опенэйре со свободным входом споют сопрано Аида Гарифуллина (надеемся Снегурочку в интерпретации Чернякова), тенор Андреа Бочелли и рок-группа «Би-2» – все в сопровождении симфонического оркестра.
7 июня
20:00
«А2»
Концерт Монеточки
В пятницу – спустя год после выхода ее триумфального альбома «Сказки для взрослых» – Монеточка выступит в Петербурге с программой «21 год на эстраде». И, конечно, споет новый хит лета про то, как падать, падать, падать вгрязь.
В пятницу – спустя год после выхода ее триумфального альбома «Сказки для взрослых» – Монеточка выступит в Петербурге с программой «21 год на эстраде». И, конечно, споет новый хит лета про то, как падать, падать, падать вгрязь.
8 июня
«Севкабель Порт»
T-shirt fest
На фестивале принтов можно не только купить ироничные футболки с Гагариным или Цоем, но и напечатать леттеринг, рисунки и патчи своего дизайна за символические сто рублей.
На фестивале принтов можно не только купить ироничные футболки с Гагариным или Цоем, но и напечатать леттеринг, рисунки и патчи своего дизайна за символические сто рублей.
8 июня
23:00
Lumier Hall
Концерт Mayan Warrior
8 июня в пространстве Lumier Hall на набережной Обводного канала, 74, впервые выступит мексиканская команда Mayan Warrior — постоянные резиденты легендарного фестиваля Burning Man. Музыканты приезжают в Россию третий год подряд, но в Петербурге побывают впервые
8 июня в пространстве Lumier Hall на набережной Обводного канала, 74, впервые выступит мексиканская команда Mayan Warrior — постоянные резиденты легендарного фестиваля Burning Man. Музыканты приезжают в Россию третий год подряд, но в Петербурге побывают впервые
9 июня
«Севкабель Порт»
Фестиваль «Дух улиц»
Авторы двух томов фэшн-энциклопедий «Дух улиц» Денис Семяков и Артем Малышев (это они рассказали России о локальных St. Friday Socks, «Никита Грузовик», «Два Мяча») презентуют их на одноименном фестивале. Также обещают маркет, танцы от шок-группы Ghetto Prince$$ и лайв бэнда гинотической Марии Дризик Bored Fm.
Авторы двух томов фэшн-энциклопедий «Дух улиц» Денис Семяков и Артем Малышев (это они рассказали России о локальных St. Friday Socks, «Никита Грузовик», «Два Мяча») презентуют их на одноименном фестивале. Также обещают маркет, танцы от шок-группы Ghetto Prince$$ и лайв бэнда гинотической Марии Дризик Bored Fm.
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