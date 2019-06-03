К 2021 году в Петербурге отремонтируют 50 фонтанов

К 2021 году в Петербурге планируют отремонтировать 50 фонтанов. В Смольном могут провести очередной тур голосования, в котором горожане сами выберут объекты, нуждающиеся в восстановлении в первую очередь.

Расходы на проведение работ по реставрации фонтанов могут составить до 2 миллиардов рублей. Двухгодичный план обсудили сегодня, 3 июня, на совещании в Смольном. «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Максима Шаскольского сообщает, что программа восстановления будет разделена на приоритетные адреса в общественных пространствах и объекты «внутри дворов». Так, в перечень нуждающихся в ремонте фонтанов планируют включить объект в сквере композитора Андрея Петрова на Каменноостровском проспекте, 32 и в Румянцевском сквере на Университетской набережной, 17.

Сегодня в Смольном также обсудили оптимизацию расходов ресурсоснабжения. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил необходимость снижения необоснованных затрат Водоканала — по его мнению, это позволит выделить средства на программу восстановления городских фонтанов. В реконструкции нуждается примерно половина из 107 фонтанов, которые находятся на балансе Водоканала, Александр Беглов поручил реконструировать не менее 5 фонтанов в год.

Напомним, в марте петербуржцы путем открытого голосования выбрали три фонтанных комплекса, которые отреставрируют до конца 2019 года. На выполнение работ по восстановлению было выдвинуто пять объектов. Победили конструкция в саду 30-летия Октября, фонтаны в Любашинском саду и «Мальчик и гуси» в Приморском районе. В опросе приняли участие более 100 тысяч горожан.