Возле Петропавловской крепости поселился тюлененок — ночью он спит на берегу, а днем «куда-то пропадает»

Возле Петропавловской крепости уже две недели подряд обитает тюлененок. Ночью он спит на берегу, на камнях под стенами, а днем «куда-то пропадает». В Фонде друзей балтийской нерпы переживают — судя по фотографиям, выглядит малыш плохо и, скорее всего, ему нужна помощь.

«Вот такое вот чудо живет сейчас у Петропавловской крепости в центре Санкт-Петербурга. Живет вроде бы уже 2 недели. По ночам малыш спит под крепостными стенами, а днем куда то пропадает. По виду, выглядит он плоховато и скорее всего, ему нужна наша помощь», — сообщают зоозащитники. Они также просят всех, кто знает о его местонахождении или кто видел малыша возле крепости, сообщить об этом представителям фонда.

Напомним, ранее выпущенный на волю подопечный Фонда друзей балтийской нерпы по кличке Мартик вернулся — он «решил узнать, как без него идут дела», однако забрел в опасную зону — самый насыщенный мережами и заколами участкок акватории Финского залива. В мае волонтеры спасли щенка тюленя, который около двух недель жил вблизи базы отдыха «Окуневая» на берегу Финского залива. В конце прошлого года под одним из мостов в центре Петербурга поселилась упитанная нерпа. А еще посмотрите, как у Большого Обуховского моста в Петербурге заметили лавирующую между дрейфующими льдинами нерпу.